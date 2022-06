“Tron” y “Rambo”: datos y curiosidades de estas y otras entrañables cuarentonas

La década del 80 fue clave para la industria del cine con películas como "Blade Runner", "Volver al futuro" y "Top Gun" Foto: Cortesía: Universal Studios, Disney, MGM

Empezando la década de los 80, los jóvenes llevaban vestidos de colores, el walkman era la forma de poder llevar la música en tus bolsillos, y la industria del cine revolucionó el mundo con películas taquilleras como “Volver al Futuro”, “Los Cazafantasmas” e “Indiana Jones”.

En esta ocasión, el foco central serán aquellas películas que cumplen cuatro décadas en este 2022 y que al día de hoy son consideradas como clásicos imperdibles del cine.

1. “E.T: El extraterrestre”

La historia comienza cuando un grupo de alienígenas llegan a la Tierra a realizar una expedición y al momento de retirarse, uno de ellos no logra subirse a la nave. Es así como comienza la historia de E.T y Elliot, un niño de 9 años que encuentra al extraterreste en su jardín. Con el tiempo se hacen amigos y juntos con la pandilla de Elliot tienen el mismo objetivo: regresar a E.T a casa.

ET The Extra Terrestrial (1982) Official 20th Anniversary Trailer Movie HD

Esta película dirigida por Steven Spielberg y que contó con una de las primeras actuaciones de Drew Barrymore (“Los ángeles de Charlie”, 2000) llevó un mensaje de amor, tolerancia y amistad al mundo entero. Fue la primera vez que se mostró a un ser de otro planeta fuera del papel de ser terrorífico y se empezó a mostrar como si fuera el amigo que todo niño que se sintiera solo, pudiera necesitar.

“E.T: el extraterrestre” hizo llorar a más de uno con su despedida y es por eso que es el primero de la lista de las películas que cumplen 40 años en este 2022.

2. “Tron”

¿Alguna vez te habías preguntado cómo sería estar dentro de un videojuego? Puede que ahora sí pueda hacerse realidad ese cuestionamiento pero, para 1982 era algo inimaginable. Es así que aparece “Tron”, el cual también es el nombre de una función en programación; esta es una película donde Kevin Flynn en busca de conseguir los derechos de un juego creado por él mismo, termina siendo capturado por el sistema.

TRON | Original Trailer | Disney+

“Tron” fue una de las pioneras en el cine en hacer secuencias creadas en su gran mayoría por computador, lo que le permitió estar nominado a Mejores efectos visuales por la Academia y terminó siendo descalificado por ese mismo motivo.

3. “Rambo”

La historia comienza con John Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam que se encuentra a la deriva debido a que no logra adaptarse a la vida civil. En busca de uno de sus últimos compañeros sobrevivientes del conflicto, Rambo se mete en problemas con la policía local por algunos prejuicios que tiene el sheriff en contra de él.

First Blood (1982) - Trailer (HD)

Esta película fue dirigida por Ted Kotcheff y está basada en las novelas del escritor canadiense David Morrell. Rambo llega como una narrativa que busca explicar de cierta manera, cómo los estragos de esta guerra afectaron física y psicológicamente a las personas que participaron en ella.

4. “Poltergeist”

La vida de una familia que reside en los suburbios se ve afectada por sucesos inexplicables que empiezan a darse, luego de que la hija menor entabla conversaciones con seres del más allá.

Poltergeist (1982) Trailer Remastered HD

Siendo la primera de la lista en ser una película de terror, “Poltergeist” se convirtió con el paso del tiempo en un film de culto en el género, esto por sus efectos especiales y por la historia que hay detrás de la producción.

Steven Spielberg también estuvo involucrado en la realización de esta película como productor y trabajó de la mano con Tobe Hooper, quien también dirigió “La masacre en Texas”.

5. “Sophie’s Choice”

Sophie Zawistowska es una polaca sobreviviente de un campo de concentración de Auschwitz. Su pareja es un judio que se llama Nathan Landau y con el tiempo se hacen amigos de Stingo, un joven estadounidense que se enamora de Sophie.

Sophie's Choice Official Trailer #1 - Meryl Streep, Kevin Kline Movie (1982) HD

La película está ambientada en Brooklyn luego de los estragos que dejó el fin de la Segunda Guerra Mundial, conflictos, amistades y amores son algunos de los temas que trata este film.

“Sophie’s Choice” llega como un puente de una historia de la cuál varias personas pudieron sentirse identificadas luego de los sucesos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial.

6. “Conan el bárbaro”

Conan es un niño que vive junto a sus padres en una tribu hasta que en algún momento, un hechicero acaba con la vida de ellos. Conan crece siendo criado por los integrantes de su comunidad y se convierte en el mejor gladiador de todos los tiempos, el cual busca venganza contra las personas que les arrebataron a su familia.

Conan the Barbarian 1982 Trailer | Arnold Schwarzenegger

Esta película es introductoria a este género de la fantasía que se llama “espada y brujería”. Su destacado soundtrack estuvo a cargo de Basil Poledouris, quien también estuvo presente años más tarde en “RoboCop” (1987).

7. “Blade Runner”

Con el protagonismo de Harrison Ford (“Star Wars”,1977), la película de “Blade Runner” está ambientada en un contexto futurista, que a diferencia de “Tron”, los sucesos en este universo no tienen nada que ver con los videojuegos.

Blade Runner | 30th Anniversary Trailer | Warner Bros. Entertainment

Rick Deckard es un blade runner, un polícia encargado de acabar con los androides NEXUS 6 que han llegado a la Tierra y no conoce del todo sus intenciones.

“Blade Runner” es una de las película de culto por su visión futurista en 1982 sobre la relación entre los humanos y los robots para el 2019. A pesar de no ser un gran éxito taquillero, se ha convertido en una de las franquicias más rentables actualmente.

8. “Star Trek II: la ira de Khan”

Esta es la segunda entrega de la saga original de “Star Trek”, creada por Gene Roddenberry en 1966. En esta ocasión el almirante Kirk debe impedir que un viejo enemigo, Khan Noonien Singh, utilice el dispositivo Génesis, que genera vida, como un arma de destrucción.

La franquicia de “Star Trek” es una de las más representativas en el mundo de la ciencia ficción. Además de las películas, los videojuegos, series de televisión, cómics y novelas, recaudan más de $10.600 millones de dólares.

Star Trek II: The Wrath of Khan (1982) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

9. “Cristal Oscuro”

“La ruptura de un cristal mágico en un mundo diferente dio lugar, hace mil años, a la aparición de dos nuevas razas: los ‘skeksis’, con forma de reptil y carácter despótico, que utilizan el poder del Cristal Oscuro como fuente de energía de la que alimentarse.”

“Cristal Oscuro” fue una película que se caracterizó por el uso exclusivo de títeres y escenarios móviles para su producción. Esta historia también se destacó por ser el primer largometraje en el cual no salió ningún ser humano.

The Dark Crystal (1982). Trailer. Subtitulado al español.

Cheryl Henson, hija de Jim Henson, director de la película, dijo que su padre era un gran amante de la naturaleza y estaba fascinado con los movimientos de los animales e insectos, y eso mismo quería representar en sus producciones.

10. “The Thing”

Esta película cuenta la historia de un grupo de investigadores estadounidenses que viajan a la Antártida y se encuentran con la ‘Cosa’, una forma de vida extraterrestre parasitaria que se asimila y luego imita a otros organismos.

Es otra obra representativa del cine de terror y suspenso de 1982, protagonizada por Kurt Rusell y dirigida por John Carpenter, se considero como un versión oscura de lo que pudo haber sido “E.T”