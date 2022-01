Andrew Garfield aseguró que Ben Barnes hizo un gran papel.

Ben Barnes, fue quien encarnó al príncipe Caspian en la saga “Las Crónicas de Narnia”. Un papel al que también optó Andrew Garfield, el protagonista de “The Amazing Spider-Man” que, según ha confesado, no fue seleccionado por los productores al no ser “lo bastante guapo”.

Así lo ha desvelado Garfield, recientemente galardonado con el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical por su trabajo en “tick, tick... Boom!”, durante una entrevista con Variety en la que recordó cómo al inicio de su trayectoria profesional se sintió muy emocionado ante la posibilidad de interpretar a Caspian y formar parte de la adaptación a la gran pantalla de la obra de C.S. Lewis.

Sin embargo, muy a su pesar, fue rechazado para el papel por su aspecto. “Recuerdo estar desesperado. Hice una audición para el Príncipe Caspian en ‘Las Crónicas de Narnia’ y pensé: ‘Esto podría ser, esto podría ser’. Y ese apuesto y brillante actor, Ben Barnes, fue quien obtuvo el papel. Creo que fue entre él y yo, y recuerdo que estaba obsesionado. ‘¿Por qué no a mí?’”, reflexionó el intérprete.

“Finalmente, hastiado de mis incesantes quejas mi agente me dijo: “Es porque no creen que seas lo bastante guapo, Andrew”. Ben Barnes es un hombre muy guapo y con talento. Echando la vista atrás, no estoy descontento con esa decisión y considero que hizo un trabajo muy bueno”, concluyó.

Tras alzarse con el personaje de Caspian, Barnes ha participado en series como “Westworld”, interpretó a Billy Russo en la serie de Netflix “The Punisher” basada en el personaje de Marvel y ahora es el temido general Kirigan en la adaptación literaria de “Sombra y hueso” que también produce Netflix.

Por su parte, la trayectoria de Garfield no ha sido nada insignificante. Además de encarnar a Peter Parker en “The Amazing Spider-Man”, su papel más popular, el actor acaba de ser galardonado con un Globo de Oro y también participó en cintas como “La red social” de David Fincher, Hasta el último hombre de Mel Gibson o Silencio de Martin Scorsese.

Recientemente, y con motivo del estreno de “Spider-Man: No Way Home”, el actor ha abierto la puerta a la posibilidad de volver a interpretar a Peter Parker para completar así inconclusa trilogía de “The Amazing Spider-Man”.