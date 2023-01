¿Por qué “Avatar: The Way of Water” no fue nominada a mejor película animada?

Escena de la película "Avatar: The Shape of Water". Foto: Walt Disney Pictures

A finales de 2022 el director estadounidense James Cameron lanzó “Avatar: The Way of Water”, la secuela de la exitosa película “Avatar” de 2009. La primera cinta sigue siendo la película más grande de todos los tiempos con una asombrosa recaudación de 2.92 billones de dólares. Sin embargo, la segunda entrega no se queda atrás: a la fecha ha alcanzado los 2.120 millones en taquilla.

Le recomendamos: Secuela de “Avatar”, la cuarta película más taquillera de todos los tiempos

La semana pasada, la Academia hizo oficial su lista de nominados para la edición número 95 de la gala. “Avatar: The Way of Water” está presente en las categorías de mejor sonido, mejor diseño de producción, mejores efectos visuales y, la más importante de todas, mejor película. Sin embargo, a varios les sorprendió que el filme no fuera nominado a la categoría de mejor película animada.

Matthew Robert Davies, quien trabajó en “Roy” y “The Adventures of Paddington”, hizo viral su descontento con la exclusión de la película de la categoría. “Avatar es una película animada y debería haber sido incluida en la categoría de películas animadas. El hiperrealismo sigue siendo animación. Mo-cap sigue siendo animación”, explico el inglés en su cuenta de Twitter.

Cunado Davies habla sobre el mo-cap se refiere a la técnica de a captura de movimiento. Este es un método impulsado por la tecnología para capturar el movimiento y el rendimiento físico de un actor para que pueda traducirse a un personaje generado por computadora. El mo-cap puede rastrear varios tipos de movimiento, como expresiones faciales y movimientos corporales.

Las reglas de los Oscar para la categoría de largometraje animado definen una película animada como “una película en la que el movimiento y las actuaciones de los personajes se crean utilizando una técnica cuadro por cuadro”. Insisten en que la captura de movimiento y los títeres en tiempo real no son técnicas de animación en sí mismas y que este estilo cinematográfico que podría confundirse con la actuación en vivo.

Le puede interesar: Revelan nuevo tráiler de “The Boogeyman”, adaptación de cuento de Stephen King

“Avatar:The Way of Water” se basa en gran medida en la captura de movimiento. La mayoría de los personajes principales de la película están filmados usando la técnica del mo-cap. Los actores como Sam Worthington, Zoe Saldaña y Kate Winslet, se vistieron con trajes que capturan sus movimientos y rasgos para crear los personajes fotorrealistas que se ven en la película.

Criterios para elegir los nominados

Desde 2001 la Academia otorga el premio a mejor película animada en cada una de sus galas. Al igual que para la elección de todos los nominados, se cuenta con una específica lista de criterios para la nominación de cada cinta. Para que una película califique para esta categoría debe tener más de 40 minutos de duración y al menos un 75% de animación.

En 2010 se promulgó una nueva regla sobre la elegibilidad de las películas que usan tecnología de captura de movimiento. Esto se creó para evitar películas de acción en vivo que dependan en gran medida de la captura de movimiento. Dos claros ejemplos son “Avatar” en 2009 y “Ready Player One” en 2018.

Además, el premio era una categoría opcional que votaban todos los años los miembros de la Academia. No fue hasta 2012 cuando se convirtió en categoría permanente.