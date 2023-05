¿Por qué el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars?

Encuentro de cientos de fanáticos celebrando en día de Star Wars en Taiwán. Foto: EFE - RITCHIE B. TONGO

Este jueves, los fanáticos de Star Wars están celebrando el día más grande del año para la exitosa franquicia creada por George Lucas. El cuarto 4 de mayo se convirtió en el Día de Star Wars debido a la frase “May the force be with you” (en español significa “Que la fuerza te acompañe”) dicha por los maestros Jedi en las películas y cuya aparición se dio por primera vez en la película Star Wars: A New Hope, que se estrenó en 1977.

Por la homofonía que tiene con la fecha en inglés, se adopta el dicho “May the fourth be with you “ (que en español dice “Que el 4 de mayo te acompañe”). Aunque “May the 4th Be With You” no tiene el mismo impacto cuando se traduce a otros idiomas, se adoptó la fecha como el Día de Star Wars para la celebración mundial anual.

La franquicia Star Wars, creada por George Lucas en la década de 1970, es una de las más exitosas sagas del mundo, esto se debe a tres factores: una gran historia, un marketing innovador y una segmentación inteligente de muchos datos demográficos.

El hilo de la historia es la del clásico conflicto del bien contra el mal. Sin embargo, hay varios temas y subtramas entrelazados, por lo que la historia de Star Wars es una mezcla de muchos movimientos dramáticos, cómicos y de acción.

También hay personas que ayudan a darle elementos únicos, por ejemplo Chewbacca es el factor de la comedia. La sabiduría de Yoda en medio del caos y el desorden inserta elementos de espiritualidad. No está de más agregar frases memorables e ingeniosas como “No, yo soy tu padre” y “Que la Fuerza te acompañe”, que mantienen vivo el recuerdo de la franquicia.

Disney compró la saga a Lucasfilm por 4.050 millones de dólares en 2012 para generar más contenido y aprovechar su popularidad. Por lo que han salido precuelas, secuelas y series exclusivas de la plataforma Disney+, con gran éxito mundial.

La longevidad y resistencia de la franquicia abarca un amplio rango de edad, desde un niño de cuatro años, recién introducidos al universo de Star Wars a través de su última película, hasta los primeros seguidores de los 70 años que revive sus emociones con remasterizaciones de a película original.

Cada rango de edad representa un nuevo mercado y un nuevo segmento de clientes. Hay quienes disfrutan de las películas por su emoción y dirección estelar y hay fanáticos incondicionales que conocen cada detalle del universo creado por Lucas. Eso está muy lejos de la franquicia de Star Trek, la competencia directa desde sus inicios.

Lanzamientos para el Día de Star Wars 2023

Para conmemorar la ocasión especial, LEGO Star Wars lanzará nuevos de productos este 4 de mayo. El X-Wing Starfighter, es la versión más nueva de Ultimate Collector Series de la nave caza estelar T-65, con un diseño actualizado del ala y el motor, así como un nuevo interior de cabina.

La serie animada Star Wars: Visions tendrá una segunda entrega que contará con nueve episodios. También, Star Wars: Young Jedi Adventures se estrenará en la plataforma Disney+ y Disney Junior.

Además, la actriz Carrie Fisher, quien interpretó a la Princesa Leia en la franquicia cinematográfica, será honrada póstumamente con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esta se colocará en Hollywood Boulevard, cerca del Teatro El Capitán, el 4 de mayo de 2023. Su estrella se unirá a sus coprotagonistas de Star Wars, Mark Hamill y Harrison Ford.

La hija de Fisher, la actriz Billie Lourd, aceptará la estrella en nombre de su madre.