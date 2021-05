“Power Book II: Ghost”, la nueva serie del rapero y productor 50 Cent

La producción retoma la historia que sigue la vida de James St. Patrick, un peligroso narcotraficante conocido por las calles de Nueva York como Ghost, que busca dejar el mundo criminal atrás al llevar las riendas de un centro nocturno legal.

Michael Rainey Jr. llevará el peso sobre sus hombros como protagonista de la serie “Power Book II: Ghost”, la segunda parte de la historia “Power” (2014-2020) con un personaje más maduro y menos imprudente asegura. (Le puede interesar: Tom Wlaschiha: “Como actores, debemos buscar la verdad”).

Rainey fue sorprendido por el rapero y productor 50 Cent cuando le avisó antes de terminar la sexta y última temporada de “Power” que sería la nueva estrella del subproducto de la serie.

“Cuando me dijeron que tendría el personaje principal en la serie pensaba que 50 cent estaba jugando, pero dos semanas después Courtney A. Kemp (creadora) me dijo que escribió el programa y me di cuenta de que era real, es mucha presión, pero me gusta”, detalló Rainey.

En la historia, Michael interpreta a Tariq St. Patrick, el hijo joven, imprudente y testarudo de Ghost, que al final de la serie comete uno de los crímenes más grandes de la historia que determina el inicio y desarrollo de “Power Book II: Ghost”.

“Tariq no es tan tonto como todos creen que es, es inteligente”, aseguró el actor, quien está convencido de que esta entrega mostrará facetas nunca antes vistas de su personaje, sin embargo, un oscuro secreto lo perseguirá y no lo dejara tranquilo.

Asesinato, culpa y cárcel

Los primeros capítulos de la serie muestran al personaje de Rainey intentando llevar una vida normal al estar en el proceso de aceptación de una prestigiosa universidad en Nueva York, mientras intenta toma las riendas de su familia.

“Tariq está viviendo con el hecho de que mató a su padre, es una de las cosas más complicadas y no puede decirle a nadie, eso lo está comiendo por dentro”, explicó Michael.

Además de la culpa del asesinato de Ghost, Tariq tendrá que lidiar con la culpa de que su madre esté en la cárcel por sus acciones por lo que hará todo lo que este en sus manos para sacarla.

"Al final del día Tariq tiene que hacer lo que tiene que hacer, él no quería terminar en la cárcel ni que su mamá llegara a la cárcel, fue una decisión difícil, pero tuvo que tomarla y está viviendo con eso, no puede dejar que lo afecte tanto porque tiene muchas cosas que hacer y muchos a quien cuidar", aseveró.

Entre gigantes

"50 cent es mi ídolo, me metí en problemas por escucharlo cuando estaba pequeño, pero es una bendición trabajar con él, es un gran hombre", contó Rainey sobre el productor ejecutivo de la serie.

Cuando “Power” anunció su estreno en el 2014, las expectativas de éxito eran pocas, pues algunos no confiaban en el trabajo que el rapero 50 Cent podría llegar a hacer como a actor y productor, sin embargo, la serie fue aclamada por la crítica y capturó a la audiencia durante seis temporadas.

Sin embargo, Cent no es al único del elenco al que Rainey Jr. admira. El joven de 19 años asegura ser gran admirador de la actriz y cantante Mary J. Blige y confiesa que creció con su música.

"Estoy rodeado de leyendas, especialmente cuando la conocí, ella (Blige) estaba emocionada de conocerme, cuando me dijo que veía la serie y que me conocía estaba muy sorprendido", recordó el actor, que también comparte créditos con actores como Naturi Naughton, Quincy Tyler Bernstine, Daniel Bellomy, Paige Hurd, Cliff Method Man Smith, entre otros.

"Estar rodeado de grandes talentos me ha hecho aprender mucho, pongo atención a todas las personas que trabajan conmigo y trato de usar todo lo que aprendo, le debo mucho a mis compañeros", reflexionó.

“Power Book II: Ghost” llegará a la plataforma de Starzplay el 6 de septiembre del presente año y será la segunda serie basada en “Power” de cinco que se mantienen en preparación.