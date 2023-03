Premios Razzies 2023: lista de ganadores en los “anti-Óscar”

Ana de Armas, Jared Leto y Tom Hanks fueron algunos de los nominados en los premios Razzies 2023. Foto: Archivo Particular

Este año se llevó a cabo la edición 43 de los premios Golden Raspberry (Razzies), que se enfocan en ‘premiar’ lo que el público y la crítica considera como lo más deficiente del cine en el último año.

Esta ceremonia fue creada por el publicista y escritor de cine John J. B. Wilson, intentando complementar y dar un enfoque cómico a los Premios Óscar, que destacan cada año lo más sobresaliente del séptimo arte.

La premiación brinda un galardón que está hecho de una frambuesa de plástico que se encuentra pegada a una base del mismo material en forma de cinta cinematográfica. Las distinciones que son entregadas desde 1980, y que en un principio era una broma entre amigos, lograron capturar la atención de medios como CNN y Los Ángeles Daily News, logrando su consolidación.

El nombre proviene de la frase en inglés “blowing a raspberry”, la cual hace referencia a hacer el sonido de una flatulencia que se hace con los labios, para denotar que un acto artístico es de mala calidad.

Estos premios han sido calificados por algunos críticos de cine como una “forma barata de bromismo” y “una operación destartalada manejada por un montón de trolls flojos que son culpables de la misma arrogancia que dicen atacar satíricamente”.

“Hay algunas personas en Hollywood que entienden el chiste, pero la mayoría parece odiarlo y desea que desaparezca. Por supuesto, eso hace que sea aún más divertido”, declaró Wilson a la revista Time.

Los Razzies cuentan con diez categorías en las que se incluyen Peor película, director, actriz, actor, y desde 2014 incluyeron el Premio a la redención, donde hacen un reconocimiento a los intérpretes que han tenido una mejoría en sus carreras en los últimos años, siendo Colin Farrell el más reciente ganador.

A pesar de ser considerados como unos premios sin fundamento, varias estrellas que han estado nominadas a las recién mencionadas categorías, han asistido a la ceremonia que se celebra en Los Angeles, en víspera de los Premios Óscar, a recibir su ‘razzie’.

Ganadores de los Razzies 2023

Entre el listado de ‘homenajeados’ de los premios Golden Raspberry 2023 destacaron nombres como Tom Hanks, quien se llevó los reconocimientos a Peor actor de reparto por su rol en “Elvis” y Peor pareja interpretativa junto a las prótesis de látex que utilizó para dar vida a Tom Parker en la cinta del rey del Rock n’ Roll.

También fueron ganadores Jared Leto, por segundo año consecutivo, por su papel en “Morbius”, la adaptación a Live action de “Pinocho” de Disney, y hasta ellos mismos se premiaron como Peor actriz a causa de la metida de pata que intentaron remediar, luego de nominar a Ryan Kiera Armstrong, una niña de 12 años, en la categoría.

Los premios no son televisados, sino que suben a la web un video con todos los ‘ganadores’, como ellos mismos escriben, en su plataforma oficial de YouTube.

Peor fotografía: “Rubia” (Una película de Andrew Dominik / Netflix)

Peor actor: Jared Leto / “Morbius”

Peor actriz: otorgado a Los Razzies por “Su error número 43 en las nominaciones a peor actriz”

Premio Razzie redentor: Colin Farrell (De nominado a Peor actor en 2004 a favorito para el Óscar a Mejor actor en 2022)

Peor actor de reparto: Tom Hanks / “Elvis”

Peor actriz de reparto: Adriá Arjona / “Morbius”

Peor combo de pantalla: Tom Hanks y su cara cargada de látex/ “Elvis”

Peor remake, rip-off o sequela: “Pinocho” de Disney (¡NO del Toro!)

Peor(es) director(es): Machine Gun Kelly (también conocido como Colson Baker) y Mod Sun / “Good Mourning”

¿Quiénes han recibido su Razzie?

Entre algunos de los discursos destacados están el de Sandra Bullock, quién se llevó el galardón a Peor actriz por el filme “Alocada obsesión” que protagonizó junto a Bradley Cooper en 2010.

“Entre las 700 personas que votaron por ser mi peor actuación, sé que la habrán visto realmente algunas 15 personas, así que los invito a que la vean realmente, y decidan si realmente lo merezco, sí es así, volveré el próximo año por él”. Al día siguiente, Bullock se llevó su primer Óscar a Mejor actriz por “Un sueño posible”.

También, Halle Berry, quien fue la primera mujer negra en llevarse un premio de la Academia por su interpretación en “El pasado nos condena” en 2002, se llevó su ‘razzie’ por “Catwoman” en 2004.

“Quiero dar la gracias a Warner Bros. por meterme en una película tan horrible, es lo que mi carrera necesitaba. Estaba en lo más alto y ‘Catwoman’ me llevó a lo más bajo”. Berry se refirió a su asistencia a la gala en Vanity Fair en 2011, señalando que, “si no eres una buena perdedora, tampoco mereces ser una buena ganadora. Fui allí, me reí de mí misma, me lo pasé genial... y luego eché el premio al fuego”.