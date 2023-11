Director de HBO admitió que usó perfiles falsos en Twitter para atacar a críticos

Casey Bloys es el CEO de HBO. Foto: EFE - NINA PROMMER

Este jueves se llevó acabó la presentación de la nueva programación de HBO y HBO Max para 2024. Durante el evento, Casey Bloys, CEO de la gigante del entretenimiento, pidió disculpas por haber orquestado el uso de cuentas falsas en X (antiguo Twitter), desde las que se emitieron ataques y ofensas en contra de periodistas y críticos que escribieron opiniones desfavorables sobre las producciones de la compañía.

Lea: Los premios del Sindicato de Guionistas de EE.UU., aplazados por las huelgas de Hollywood.

¿Qué dijo Casey Bloys?

Bloys se vio obligado admitir su responsabilidad, luego de que la revista Rolling Stone publicara un informe, en el que se encontró que, entre junio de 2020 y abril de 2021, el CEO y la vicepresidente de programación dramática de HBO, Kathleen McCaffrey, utilizaron cuentas falsas para “trollear a los críticos de televisión con respuestas sarcásticas desde una cuenta falsa de Twitter, y de escribir comentarios a favor de HBO en artículos de publicaciones especializadas”, señala el informe.

El CEO aprovechó la presencia de varios medios, incluso, de algunos de los periodistas que fueron atacados desde estos perfiles, para explicar y expresar disculpas públicas sobre lo sucedido. El ejecutivo inició argumentando que es una persona apasionada por su trabajo y que espera que siempre sea bien recibido por las audiencias.

Pide disculpas el CEO de HBO, Casey Bloys, tras el uso de cuentas falsas en Twitter.



"Para los que me conocen, saben que soy un ejecutivo de programación y que siento una pasión enorme por las series y programas que decidimos hacer, así como por la gente que los lleva a cabo.… pic.twitter.com/ke3EURWgte — TuSubtitulo (@TuSubtitulocom) November 2, 2023

“Aquellos que me conocen saben que soy un ejecutivo de programación muy apasionado por los programas que decidimos hacer, las personas que los hacen y las personas que trabajan en ellos. Quiero que los shows sean geniales, que la gente los ame, quiero que todos los amen. Es muy importante para mí lo que piensan de los shows”, manifestó.

También puede leer: “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey enfrenta nueva demanda de plagio.

Sin embargo, a reglón seguido, admitió que sus acciones no fueron las más responsables, ni coherentes con su labor. “Cuando pienso en 2020 y 2021, estoy en casa, trabajando desde casa, pasando una cantidad de tiempo poco saludable en Twitter y se me ocurre una idea muy tonta para desahogar mi frustración. Obviamente, seis tuits en un año y medio no fueron muy efectivos”.

Hallazgos del informe

De acuerdo con Rolling Stone, Casey Bloys atacó principalmente a ciertos críticos como Kathryn Van Arendonk, Alan Sepinwall y James Poniewozik, quienes realizaron reseñas negativas sobre diferentes producciones de HBO.

Ante esto, Bloys expresó su arrepentimiento y aseguró que “maneja la frustración de las malas reseñas”. “Pido disculpas a las personas que fueron mencionadas en los correos electrónicos y mensajes de texto filtrados”. Y agregó: “he progresado en los últimos años hacia el uso del DM (mensaje directo). Ahora, cuando estoy en desacuerdo con alguna reseña o con algo que veo, les envío un mensaje y muchos son lo suficientemente amables como para participar conmigo en un ida y vuelta de opiniones”.

Más noticias de Entretenimiento Los mejores capítulos de Matthew Perry en Friends, según Warner Tras la repentina muerte de Matthew Perry, el actor que dio vida a Chandler Bing en la mítica comedia Friends, Warner TV rinde homenaje al fallecido intérprete con un maratón que reúne los mejores capítulos de su personaje en la serie. Leer más Los mejores capítulos de Matthew Perry en Friends, según Warner Hija de Kim Kardashian y Kayne West hace su primera entrevista a sus 10 años La entrevista publicada por la revista inglesa i-D devela los primeros atisbos de talento de la heredera Kardashian. Leer más Hija de Kim Kardashian y Kayne West hace su primera entrevista a sus 10 años

El informe vio la luz, luego de que Sully Temori, un antiguo empleado de HBO, demandara a la compañía y la acusará de haberlo maltratado durante el rodaje de The Idol. En esa misma delación, Temori aseveró que la vicepresidenta senior de programación dramática, le pidió crear estas cuentas y que le dijo en un mensaje de texto que Bloys estaba “obsesionado con Twitter” y “siempre quiere buscar pelea en Twitter”.

Por su parte, los abogados de HBO han pedido que se desestime la demanda y niegan rotundamente las acusaciones, a pesar de que hoy Bloys aceptara haber propiciado los ataques a los críticos desde cuentas falsas de X.

Le recomendamos: El Festival de Sundance homenajeará a Christopher Nolan, Maite Alberdi y Celine Song.