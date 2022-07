Prime Video confirma tercera temporada de “La rueda del tiempo”

Foto: ©2020 Amazon Prime Video;...

La rueda del tiempo, serie de fantasía de Amazon Studios y Sony Pictures Television, confirmó su tercera temporada en la reciente edición de la Comic-Con. Basada en las exitosas novelas de Robert Jordan, que ha vendido más de 90 millones de ejemplares en todo el mundo, la nueva entrega estará disponible en Prime Video.

En dicha plataforma se encuentra la primera temporada, estrenada el 19 de noviembre de 2021, y lo hará también la segunda, que todavía no tiene fecha de estreno y de la cual se presentó un vídeo especial detrás de cámaras en la mencionada Comic-Con.

“Ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y solo algunas mujeres pueden acceder a ella, la historia sigue a Moiraine (Rosamund Pike), miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada Aes Sedai, cuando llega a la pequeña ciudad de Dos Ríos. Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como el Dragón Renacido y que salvará o destruirá a la humanidad”, revela la sinopsis oficial.

“El ascenso de la sombra siempre ha sido mi libro favorito de la saga, así que poder llevarlo a la televisión y presentar al público las historias que me hicieron enamorarme de estos libros es un gran honor y algo por lo que he estado trabajando desde que presenté la serie por primera vez hace años”, señala Rafe Judkins (Marvel, Agentes de S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove), productor ejecutivo y showrunner de la serie.

“Estamos muy contentos de profundizar en el mundo de La rueda del tiempo de la mano de Rafe Judkins y su equipo, quienes han hecho un trabajo maravilloso para honrar la visión de Robert Jordan y ofrecer una experiencia única a los clientes de Prime Video”, comenta Vernon Sanders, Head of Global Television, Amazon Studios. “La primera temporada caló entre los más fieles seguidores de Jordan, así como entre los no iniciados que descubrían este fantástico mundo por primera vez, demostrando que se trata de una serie que realmente destaca dentro del género. No podríamos estar más felices de dar a los fans más razones para entusiasmarse con la serie y llevar más de La rueda del tiempo a nuestros clientes de todo el mundo”, añade el directivo de Amazon Studios.

“Al principio, gente de todo el mundo se enamoró de los libros de La rueda del tiempo de Robert Jordan y ahora, gracias a Rafe Judkins y a su increíble equipo, ese mundo épico ha cobrado vida en Prime Video”, aseguran Jeff Frost, presidente de Sony Pictures Television, y Jason Clodfelter, copresidente de Sony Pictures Television.

Junto a Judkins, son productores ejecutivos de La rueda del tiempo Larry Mondragon y Rick Selvage de Red Eagle Entertainment (Winter Dragon), Ted Field y Mike Weber de Radar Pictures (Jumanji: Bienvenidos a la jungla), Darren Lemke (¡Shazam!), Marigo Kehoe y Uta Briesewitz, quien además dirigirá los dos primeros episodios de la tercera temporada.

La primera temporada de La rueda del tiempo está protagonizada por Rosamund Pike, Josha Stradowski, Marcus Rutherford, Zoë Robins, Barney Harris (quien será sustituido por Dónal Finn en la segunda) y Madeleine Madden, y también cuenta con la presencia de Álvaro Morte.