Príncipe Harry no verá la última temporada de “The Crown”, esta es la razón

Aunque el Príncipe decida no ver la última entrega de la serie de Peter Morgan, no será por desagrado hacia la ficción en su conjunto. Foto: Cortesía

La primera parte de la sexta y última temporada de The Crown ya está disponible en Netflix. Pero el Príncipe Harry, quien admitió haber seguido anteriores entregas de la serie creada por Peter Morgan, no verá los últimos episodios debido a la “naturaleza sensible” de la trama.

La última temporada de la producción está marcada por la muerte de la Princesa Diana, una tragedia que conmocionó a todo el Reino Unido pero, sobre todo, a la familia real. Ha sido una fuente cercana al Duque de Sussex quien ha revelado a Deadline que el hijo menor de Lady Di no verá la entrega.

Esta información contradice lo que el periódico The Daily Telegraph había apuntado el jueves: que el Príncipe Harry sí vería los nuevos episodios, aunque antes alguien de su entorno más cercano vería primero los capítulos para avisarle de su contenido y de aquellas secuencias que pudieran afectarle emocionalmente...

Es innegable que la sexta temporada de la ficción puede resultar más dolorosa al Duque de Sussex que las anteriores. En ella, no solo se recrean los últimos momentos de Diana, sino también la complicada situación que esta estaba viviendo: acosada por la prensa en su incipiente relación con Dodi Al-Fayed.

“Cada vez que veo una cámara, cada vez que oigo un clic, cada vez que veo un flash, me transporta directamente al pasado”, dijo en su momento el Príncipe Harry, que culpa a la prensa del destino de su madre.

La serie además incluye una escena de la última llamada de Lady Di a sus hijos. El ahora Duque de Sussex, que por aquel entonces tenía doce años, recuerda esa conversación como un peso en su mente, declarando haber tenido “una prisa desesperada por despedirse”, por lo que verla recreada en la pantalla sin duda podría ser desgarrador.

“Si hubiera sabido ahora lo que iba a pasar no habría sido tan displicente al respecto”, dijo el Príncipe Harry en un documental para la BBC en 2017, haciendo referencia a esas últimas palabras con su madre.

Aunque el Príncipe decida no ver la última entrega de la serie de Peter Morgan, no será por desagrado hacia la ficción en su conjunto. En otras ocasiones, el mismo Duque de Sussex ha admitido haber visto anteriores entregas y recientemente, en The Late Show with Stephen Colbert, bromeaba diciendo que hacía ‘fact-checking’. Es más, en 2021 el Príncipe admitió sentirse más cómodo viendo The Crown que leyendo historias sobre su familia o su mujer.