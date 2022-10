“Puede ser un precursor del fascismo”, Alan Moore sobre Marvel y más producciones

Alan Moore, escritor de comics como V for Vendetta y The Killing Joke. Foto: @instantquotations

Alan Moore es un renombrado escritor, reconocido por su trabajo en cómics con tramas adultas, oscuras y reales como Watchmen y V de Vendetta, quien ahora cuestiona las películas de superhéroes, incluso las adaptaciones cinematográficas de sus obras.

En declaraciones pasadas, había mencionado que estaba cansado de escribir comics y que al terminar sus proyectos iba a dejar de involucrarse en este mundo, dando paso a su vida profesional como autor de libros y guiones para películas.

En entrevista con The Guardian, Moore dio fuertes declaraciones sobre el mundo de los superhéroes hoy en día. Cuestionó la fascinación que tienen los adultos con adaptaciones a personajes de los comics como Batman.

“Alrededor del 2011 dije que pensaba que, si millones de adultos estaban haciendo fila para ver las películas de Batman, eso tenía implicaciones preocupantes y serias para el futuro, porque esa clase de infantilización, ese impulso hacia tiempos más simples, realidades más simples, puede muy a menudo ser un precursor del fascismo”, comentó Moore para The Guardian.

Su crítica va a que las adaptaciones de las historias clásicas, de hace 50 años, estaban diseñadas para entretener a niños de 12 años de la época y las historias para adultos deben dejar esas simplezas.

“Debo echarle la mano con una parte considerable de la culpa, aunque no fue intencional, cuando aparecieron por primera vez cosas como ‘Watchmen’. Hubo una gran cantidad de titulares que decían ‘Los cómics han crecido’”, comentó Moore.

El autor de Watchmen explica que nunca pensó que “los superhéroes fueran cosa de adultos”, y considera que esa confusión mediática, para el entretenimiento, se trata del surgimiento de historias maduras en los años ochenta, momento clave de la industria del comic y de su carrera.

“Tiendo a pensar que, no. Los cómics no habían crecido. Hubo algunos títulos que eran más adultos de lo que la gente estaba acostumbrada. Pero la mayoría de los títulos de cómics eran más o menos los mismos de siempre. No fueron los cómics los que crecieron. Creo que fueron más los cómics que se encontraron con la edad emocional de la audiencia que venía por el otro lado... Siempre amaré y adoraré el medio de los cómics, pero la industria de los cómics y todo lo relacionado con ella se volvió insoportable”, apuntó Moore.

Cada vez más se suman personalidades criticando el boom de los superhéroes. Fanáticos disgustados por los efectos especiales tan poco reales que se han visto en las recientes producciones de Marvel, los mismos actores que han encarnado a los héroes y villanos se han quejado de la metodología de trabajo y hasta uno de los cimientos del concepto de superhéroe reniegan de las adaptaciones y del fanatismo detrás de la producción de adaptaciones de comics a películas.

¿Será que los superhéroes están siendo derrotados?