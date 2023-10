“He disfrutado la experiencia de vivir su vida”: Sarah Jessica Parker sobre Carrie

Sarah Jessica Parker. / Bang Showbiz

Sarah Jessica Parker habla sobre el personaje de Carrie Bradshaw en And Just Like That..., serie de HBO Max. Se trata de la nueva entrega de la serie original Sex and the City, del productor ejecutivo Michael Patrick King.

La producción sigue el viaje por la adultez, el amor y la amistad de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis).

Lea también: Envejecer en la pantalla: una conversación con el productor de And Just Like That

La actriz cuenta la experiencia de interpretar, de nuevo, a Carrie, lo que ha aprendido del personaje y el impacto que la serie ha tenido en la cultura popular. Además, menciona un dato curioso sobre el bolso paloma de JW Anderson.

¿Qué sintió al volver a estar en la piel de Carrie, en su armario, en su apartamento?

El año pasado, cuando volvimos por primera vez, me resultó familiar. Siempre es un lugar creativo, a menudo desafiante, interesante, alegre para estar entre un equipo y el elenco que son fantásticos y talentosos. Y las calles de Nueva York nos dieron la bienvenida de nuevo y los muchos distritos en los que hemos rodado han sido fantásticos y nuevos para nosotros. Ha vuelto a ser una experiencia realmente maravillosa.

Los seguidores y los paparazzi estuvieron en los rodajes al aire libre de la primera temporada. ¿Ha vuelto a ser así esta vez?

Sí. Probablemente más porque, al final del último tiempo que pasamos con estos personajes, no había redes sociales. Así que ahora puedes imaginar cuánta gente tienen teléfonos con cámaras. Es una multitud mucho más intensa de lo que solía ser. En ciertas calles en las que la gente está familiarizada con los lugares ha sido un reto para nosotros, logísticamente hablando.

Parece una pesadilla logística...

Bueno, nada de esto es una pesadilla. Pero plantea retos, ya sabes, con los que estamos familiarizados.

¿Cómo se está recuperando Carrie de los acontecimientos de la primera temporada?

Se siente esperanzada y mucho más animada. No sé si hay una vida útil o un período en el que se te permita llorar. Por lo que tengo entendido, es muy diferente para cada persona. Y, como Carrie dice en un episodio a mitad de temporada, ella pensó que había manejado bastante bien y superado ese período, pero creo que el dolor se arrastra sobre ti y sale a la superficie cuando no te lo esperas. En general, ella está muy bien, y es feliz redescubriendo lo que significa ser soltera en Nueva York después de una relación larga. Los tiempos son radicalmente diferentes a la última vez que estuvo soltera. Pero parece una temporada muy feliz. Se siente como una temporada que tiene un montón de promesas y descubrimientos para todos. No sólo para Carrie, sino para todos.

¿Se siente esperanzada?

Sí. Carrie es, fundamentalmente hablando, una persona bastante esperanzada, optimista, aunque interiorice y se haga muchas preguntas. Ella cree en Nueva York, en las relaciones y en el sustento de la intimidad con la gente y los amigos.

¿Cómo cree que ha cambiado o crecido como persona?

En el camino todas las personas crecen y cambian. Es como cualquier persona que crece y cambia en el transcurso de 10 años. La gran experiencia que no la hace única, pero es singular entre sus amistades, es la muerte de su marido. Así que la serie muestra la forma en que se despierta, vive sus días y maneja sus recuerdos. Pero creo que eso es algo normal en los seres humanos, haber amado.

Lleva mucho tiempo con este personaje. ¿Siente que ha aprendido algo de ella?

No sé si he aprendido algo de ella, pero la forma en que lleva sus amistades me ha inspirado. No tengo el mismo tiempo que ella para dedicar a mis amistades. Sigue siendo un misterio cómo esta gente se las arregla para sacar tiempo para muchos almuerzos, pero eso ha sido inspirador para mí; el tipo de amiga que es. Lo que las amistades significan para ella. Incluso si no soy capaz de dedicar el mismo tipo de tiempo y atención a los míos. He disfrutado la experiencia de vivir su vida y llegar a tomar el tipo de decisiones audaces que ella toma y que yo no tomaría, o vestirme como yo no lo haría. Es una vida que he vivido paralelamente con la mía, y eso ha sido muy interesante.

¿Qué cree que tienen estos personajes que los hace tan importantes para tanta gente?

Me alegra decirte que no paso mucho tiempo tratando de responder a esas preguntas porque es un ejercicio demasiado académico. Cuento con Michael Patrick y su extraordinaria sala de redacción para crear historias realmente interesantes. Empecé con Darren Star y luego él le pasó el programa a Michael, en la segunda temporada. Y creo que siempre han sido tan buenos en simplemente contar las historias que parecían interesantes.

Michael siempre ha estado entusiasmado por profundizar en los personajes y eso significa para todos, incluyendo nuestros nuevos miembros del elenco. Así que es extraño especular sobre por qué este espectáculo ha tenido algún impacto, o por qué la gente se identifica con nosotros.

Lo que sí sabemos, y me alegra compartirlo, es que era simplemente una red que permitía conversaciones muy francas, directas e íntimas entre mujeres. Eso no se había hecho en ningún sitio y se nos permitía utilizar un lenguaje que normalmente no se permite utilizar en la radiodifusión comercial, por todas las razones que sabemos que existen dentro de esa industria; las directrices y el gobierno. Eso es lo primero.

Y, la segunda razón, es que las mujeres tienen estos tipos de amistades y simplemente no las habían visto representadas en la televisión. Y el telón de fondo de la ciudad de Nueva York y la ropa juegan un papel tan integral que logran una buena narración. Guiones que te hacían detenerte, y crear una cita permanente con ese espectáculo en ese momento.

¿Tiene un momento favorito de Carrie Bradshaw?

No, son muchos momentos. Podría decirte que algo es mi favorito a medida que va sucediendo. Y luego hay una nueva experiencia o escena, y entonces ese es mi favorito. Elegir favoritos nunca se me ha dado bien porque es toda la experiencia, en su conjunto, que ha sido tan satisfactoria.

Supongo que no tiene sentido preguntarle si tiene un traje favorito de la serie...

Me encantan los aciertos y los errores.

Me encanta el bolso paloma de JW Anderson de la nueva serie.

Era un pequeño objeto increíble. Y en él cabía mucho más de lo que jamás habría imaginado. El espacio en el cuerpo del pájaro es más generoso de lo que parece.

Lea más del mundo del Entretenimiento 📀🎞️🎤.