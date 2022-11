“Rebelión”, un viaje íntimo por la vida de Joe Arroyo

Jhon Narváez, quien interpretó a Joe Arroyo, asegura que nunca quiso imitar a su personaje, sino transmitir su esencia. / Cortesía Foto: SEBASTIAN RODRIGUEZ

Un relato visceral, real y conmovedor. Una historia que escudriña hasta lo más profundo de la vida de un ídolo que comenzó desde abajo y se convirtió en uno de los artistas más importantes en la historia de la música latinoamericana… así es Rebelión, la película dirigida por José Luis Rugeles García que ya está disponible en salas de cine.

Esta producción es el retrato del genio en lo más profundo de su intimidad, el pálpito de un alma atormentada por su gran amor: la música. Como si ese amor no le permitiera amar a nadie más, exacerbando el sentido de la vida como un eterno y agónico sufrimiento. Es un viaje atemporal, que transita el lugar oscuro y solitario donde sucede el acto creativo, donde su talento está a flor de piel y sus emociones son libres, al igual que sus caprichos.

La historia transcurre en cuartos de hotel, impersonales, estándar, rebosados por el caos del gran Joe Arroyo. Un cuarto de hotel que son muchos y que, a su vez, contiene la agonía del genio que sabotea todo lo que ama, para finalmente entender desde dónde actúa ese hombre, ese genio, ese ídolo. Al ritmo de “Rebelión”, “Tania”, “Yamulemao”, “Tal para cual”, “El caminante”, “Mary” y “Noche de arreboles”, los espectadores acompañarán al artista en su peregrinaje.

Protagonizada por Angie Cepeda (Mary) y Jhon Narváez (Joe), la película está basada en la investigación de Chucky García, inspirado en los libros sobre Joe Arroyo escritos por Mauricio Silva. Ambos actores asumieron el reto de interpretar a los personajes más relevantes de la trama y así fue como llegaron a Rebelión.

“Llegué a la película porque Chepe, nuestro director, me llamó a través de una amiga que tenemos en común y me contó la historia. Cuando leí el guion quedé gratamente sorprendida con la historia, me encantó la forma en la que estaba contada, sobre todo porque en la vida del Joe hubo varias mujeres, pero esta película se centra en su relación con Mary”, contó Angie Cepeda en entrevista con El Espectador, admitiendo que no sabía mucho de la vida del Joe, solo escuchaba su música, pero aseguró que luego de haber hecho parte de la película, lo conoció como persona.

Y es que ponerse en los zapatos de la mujer del Joe no fue una tarea fácil, pero Angie tenía claro que ella fue una pieza clave en la vida del artista, y sobre todo, de la persona detrás del artista. Habló con Mary en la vida real varias veces, le contó muchas cosas que no salen en la película, pero que le ayudaron a entender de una manera más profunda su historia de amor. “Vi muchas entrevistas en las que me di cuenta de que Mary era una mujer que se preocupaba demasiado por él... Joe se rodeó de gente que no lo cuidaba tanto en un momento de su vida, y ella lo hacía de corazón”, reveló la actriz.

Por otro lado está Jhon, que audicionó para este proyecto sin saber si conseguiría el protagónico y fue la última persona en entrar. Hizo un casting a principio de 2020 y José Luis Rugeles, el director, le aseguró que el papel era suyo… pero días después llegó la pandemia y todo cerró. Estaba angustiando porque pensó que el proyecto se había cancelado, y dio su carrera por terminada, pero en 2021 recibió otra llamada en la que le preguntaron si sabía cantar y dijo que sí.

“Envié una audición con la canción ‘Tumbatecho’ en video… en ese momento yo no sabía que era el Joe Arroyo, pero luego me llamó Federico Durán, el productor del proyecto, y me dijo que estaban haciendo una película sobre él, que estaba muy cerca de conseguir el protagónico. Fue una experiencia muy exigente, pero lo logré”, reveló a El Espectador.

Rebelión no solo muestra el gran éxito del Joe y sus amoríos… también revela los momentos más difíciles de su infancia, las veces en las que siendo solo un niño le cerraron las puertas, la pobreza absoluta en la que vivía y sus ganas de salir adelante. “Él soñaba con ser cantante; era como si lo visualizara”, comentó Narváez, aclarando que nunca buscó copiar a Joe Arroyo de ninguna manera para esta película, sino que quiso rescatar su esencia a través de la profunda investigación que realizó para meterse en la piel del gran ídolo musical.

El productor insistía en que la película no se trataba de una imitación, así que Jhon leyó en guion detenidamente y se dio cuenta de la genialidad de su personaje. En una de las reuniones que tuvieron con Mary, Jhon quiso expresarle ese sentimiento de admiración hacia el Joe… “ella me respondió con una frase que no voy a olvidar: ‘Jhon, él se tenía una fe infinita’, y eso me ayudó muchísimo a entender la esencia de mi personaje… él sabía quién era, sabía que era un genio desde niño”, afirmó el actor.

Los libros de Mauricio Silva le ayudaron a adentrarse en las etapas más íntimas y profundas de Joe Arroyo, porque una cosa es el artista en los escenarios y videos musicales, pero Rebelión aborda su intimidad, su infancia, el duelo por la muerte de su hija Tania y todos los momentos que lo marcaron como persona.

Más de 300 canciones compuestas, 47 discos con ventas millonarias en todo el mundo, exaltado como una superestrella por medios como BBC, Rolling Stone y The New York Times; el gran Joe Arroyo fue comparado con grandes íconos de la música como Bob Marley, Celia Cruz y Benny Moré, y al mismo tiempo fue crucificado por plagio y dado por muerto en dos ocasiones, pero resucitó de entre los muertos como Jimi Hendrix y Janis Joplin, con quienes solían compararlo por sus excesos. Esta es la historia de Rebelión, una película que muestra todas las facetas de una de las figuras musicales más importantes de la música: el Joe Arroyo.