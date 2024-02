Regresa el Día del Cine con boletas a $6.000 en todo el país: esta es la fecha

la promoción aplicará para todas las películas en cualquier formato (2D, 3D o 4D); localidad (general o preferencial); hora y teatro el 8 de marzo. Foto: Jorge Simonet

Este viernes los amantes del cine recibieron una buena noticia por parte de Cine Colombia, luego de que se anunciara en su cuenta de X que las boletas estarán disponibles a un precio más económico de lo habitual.

En conmemoración al Día de la Mujer y el Día del Cine, la empresa invitó a los colombianos a unirse a la celebración aclarando que la promoción aplicará para todas las películas en cualquier formato (2D, 3D o 4D); localidad (general o preferencial); hora y teatro el 8 de marzo.

La cartelera de Cine Colombia tiene en su catálogo varias películas nominadas a los Premios Óscar 2024, como es el caso de The Boy and the Heron, The Zone of Interest, Poor Things y Past Lives, producciones que han sido aclamadas por la crítica y que los colombianos podrán ver con una tarifa especial.

¿Cuáles son las películas en la cartelera de Cine Colombia?

The Iron Claw

The Boy and the Heron (nominada al Óscar)

The Zone Of Interest (nominada al Óscar)

Poor Things (nominada al Óscar)

The Beekeeper

Aquaman and the Lost Kingdom

Turning Red

Past Lives (nominada al Óscar)