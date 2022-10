Rick y Morty, la nueva temporada de un humor “ácido”

Hasta la fecha, "Rick Y Morty" se ha visto más de 10 mil millones de veces en todo el mundo, en formato lineal, digital y de transmisión. Foto: Adult Swim

La premisa de Rick y Morty parece ser sencilla, una serie protagonizada por un científico loco y su nieto... pero es mucho más complejo que esto. Rick Sánchez es un personaje peculiar, porque además de estar loco, es irresponsable, inestable emocionalmente, alcohólico y depresivo. Morty es solo un niño de 14 años, tímido y un poco tonto.

Puede parecer como una serie animada para niños, pero es todo lo contrario, su público principal es la población adulta y sus aventuras, que giran a lo largo del cosmos y universos paralelos, exponen temas básicos como el amor, sexo y drogas, cuestionando hasta la existencia misma, pero todo desde el humor negro.

Lo que Rick busca con mostrarle a su nieto todas las vivencias y experiencias posibles, es que él no acabe como Jerry, su padre, un hombre fracasado, inútil y completamente dependiente de su esposa Beth, hija de Rick.

“Es difícil exagerar el impacto de “Rick y Morty”. Más que un programa exitoso, es verdaderamente un fenómeno global,” dijo Michael Ouweleen, presidente de Adult Swim y Cartoon Network. “Mientras nos preparamos para el lanzamiento de esta próxima temporada icónica, ofreceremos a los fanáticos una forma única de ser parte de la diversión, - así que mantengan los ojos bien abiertos”, comentó.

El regreso de Evil Morty

Uno de los villanos más importantes de la serie es Evil Morty. El arco narrativo de este personaje puso un punto y aparte al final de la temporada 5, cuando destruyó la Ciudadela y huyó de la curva infinita central. Ahora, los responsables de la serie hablan sobre su implicación en futuras temporadas.

En una entrevista para Variety, Dan Harmon, cocreador y guionista de Rick y Morty, confirmó que Evil Morty no ha escapado para siempre. La icónica y súper inteligente versión de Morty aún entra en los planes de la serie. Pero no todo son buenas noticias con respecto a su regreso.

“Definitivamente lo volveremos a ver”, asegura Harmon, que a su vez quiso relajar las expectativas confesando que “es posible que no sea pronto”. Y es que, recién comenzada su sexta temporada, Rick y Morty ya cuenta con un nuevo villano que fue presentado al final de la anterior: Rick Prime. Con esta nueva amenaza, los protagonistas tendrán suficiente para un tiempo presumiblemente

¿Qué trae la sexta temporada?

El primer capítulo de la sexta temporada de Rick y Morty ya está disponible en HBO Max. Los episodios tiene el objetivo de dejar atrás de manera definitiva uno de los arcos argumentales más importantes de la serie, el de Evil Morty y la Ciudadela. Pero, a la vez que se ponía punto y final a dicha trama, nuevas amenazas aparecieron en el horizonte.

Y sin duda alguna, entre los nuevos problemas a los que tendrán que hacer frente los protagonistas, el más inquietante es la existencia de una malvada versión de Rick que podría ser mucho más inteligente que el protagonista habitual de la serie y que es conocido como Rick Prime.

El contexto de Rick Prime, con spoilers

En la primera temporada, en el episodio Encuent-Ricks en la Rick-cera fase, mientras se catalogan a los diferentes Rick que existen, se menciona a uno “raro”. Por aquel entonces no se le dio mayor desarrollo al asunto y, pese a una nueva aparición en la temporada 3, no fue hasta la quinta cuando su verdadera historia comenzó a darse a conocer.

Rick Prime es el Rick perteneciente a la dimensión de Cronenberg. Narcisista y sociópata, tras descubrir los viajes entre las diferentes realidades e inventar la pistola interdimensional, este Rick abandonó a su familia y se dedicó a descubrir a sus variantes saltando de realidad en realidad. En su opinión, el resto de Ricks deberían seguir su ejemplo y, por ello, llega a la realidad C-137 para contactar con Rick. Una vez se conocieron, le dio a conocer a Rick-137 (el Rick habitual de la serie) la existencia del multiverso y sus infinitas posibilidades.

Pero el Rick de siempre sí amaba realmente a su familia, por lo que no mostró interés en unirse a él. Como venganza por no seguirle, Rick Prime puso una bomba en el garaje de Rick-137 para matarlo, pero por error asesinó en su lugar a Diane, la mujer de Rick, y a la joven Beth. Este fue el punto de no retorno para Rick, que juró venganza y desde entonces dedicó toda su vida a encontrar al hombre que destruyó a su familia.

¿Y ahora qué?

El tiempo pasó y los esfuerzos de Rick fueron en vano. Sin rastro de Rick Prime, logró establecer un tratado de paz entre Ricks y construir la Ciudadela. Más adelante, en un último intento por aguardar a su regreso para matarlo, tomó la decisión de viajar a la dimensión de Cronenberg, la de Rick Prime, para asentarse con la familia que este había abandonado. Fue allí donde conoció a Morty y comenzó a vivir aventuras con él, provocando en un momento determinado un apocalipsis en la dimensión de Cronenberg.

Por tanto, el Morty que ha protagonizado seis temporadas de la serie es en realidad el nieto original del malvado Rick Prime, que aún anda suelto. El primer episodio de esta sexta temporada revela su paradero y algunas de sus nuevas habilidades.

Y pese a que Rick parece haber pasado página y está dispuesto a mantener una relación de abuelo y nieto mucho más sana con Morty, todo apunta a que, tal y como ya avanzó la escena post-créditos del primer capítulo de la sexta temporada, Rick Prime volverá para ponerles otra vez las cosas difíciles.