Ridley Scott, en negociaciones para llevar al cine la vida de los Bee Gees

La banda se disolvió en el año 2003 cuando Maurice falleció. Foto: Cortesía

Ridley Scott se encuentra en negociaciones con Paramount Pictures para dirigir una película sobre el grupo de música disco Bee Gees. El veterano cineasta se plantea llevar a la banda británica a la gran pantalla con un biopic de ficción que él mismo producirá.

Según informa Deadline, Scott está manteniendo conversaciones con el estudio para decidir si hacerse cargo del proyecto o cedérselo a algún otro director. En caso de aceptar la cinta, se reuniría con el guionista John Logan, viejo conocido del cineasta pues fue quien escribió Gladiator en el año 2000.

Precisamente, en la actualidad Scott se encuentra sumido de lleno en el desarrollo de Gladiator 2. La secuela llegará 24 años después de la original y estará protagonizada por Paul Mescal en el papel de Lucio, personaje interpretado por Spencer Treat Clark en la primera película, el hijo de Lucilla (Connie Nielsen). La cinta se estrena el 22 de noviembre.

Los Bee Gees fueron un grupo de música formado en 1958 por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb. Se les conoce como los reyes de la música disco y tuvieron su máximo apogeo a finales de los años sesenta y toda la década de los setenta. Entre sus grandes éxitos se encuentran temas inolvidables como Stayin’ Alive, How Deep Is Your Love o Too Much Heaven.

La banda se disolvió en el año 2003 cuando Maurice falleció. Posteriormente, Barry y Robin retomaron la actividad en 2009 pero el segundo murió de cáncer en 2012, lo que supuso el final definitivo del grupo. Barry Gibb, el mayor de los tres, ejercerá de productor ejecutivo de la película.

Paramount lleva años intentando desarrollar la cinta de los Bee Gees. En 2021 se anunció que Kenneth Branagh dirigiría el filme. Posteriormente, también fueron confirmados John Carney y Lorene Scafaria. Por lo que parece, la compañía vuelve a estar buscando cineasta y Scott se ha convertido en la primera opción. La película aún no cuenta con título, reparto ni con una fecha de estreno programada.