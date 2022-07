R.R. Martin: “‘Vientos de invierno’” será distinta al final de ‘Game of Thrones’”

George RR Martin es el creador de la serie "Game of Thrones". Foto: Cortesía

El desenlace de Juego de tronos en 2019 dividió a los fans, pero todavía queda por ver qué final tiene en mente George R.R. Martin para la saga literaria Canción de hielo y fuego. El autor reveló que, para alegría de muchos espectadores, la próxima novela será “muy diferente” a la serie de HBO.

“Sí, algunas de las cosas que vieron en Juego de tronos de HBO también las verán en Vientos de invierno (aunque tal vez no de la misma manera). Pero gran parte de los demás será muy diferente”, contó el autor en su blog.

“Y realmente, si lo piensas, esto era inevitable. Las novelas son mucho más extensas y mucho más complejas que la serie. Ciertas cosas que sucedieron en la ficción de HBO no sucederán en los libros. Y viceversa. Tengo puntos de vista de personajes en los libros nunca vistos en la serie: Victarion Greyjoy, Arianne Martell, Areo Hotah, Jon Connington, Aeron Damphair, todos ellos tendrán capítulos, y las cosas que hacen y dicen impactarán la historia y a los personajes que fueron principales en la serie. Tengo legiones de personajes secundarios importantes para la trama. Algunos personajes que vieron en la serie son bastante diferentes a las versiones de las novelas. Yara Greyjoy no es Asha Greyjoy, y el Euron Greyjoy de HBO es muy, muy, muy, muy diferente al mío. Quaithe todavía tiene un papel que desempeñar”, agregó.

Además, el escritor desveló que Vientos de invierno presentará nuevos personajes. “Una cosa que puedo decir es que no todos los personajes que sobrevivieron hasta el final de Juego de tronos sobrevivirán hasta el final de Canción de hielo y fuego, y no todos los los personajes que murieron en Juego de tronos morirán en Canción de hielo y fuego. (Algunos sí morirán, seguro. Por supuesto. Tal vez la mayoría. Pero definitivamente no todos. Por supuesto que podría cambiar de opinión de nuevo la próxima semana, con el próximo capítulo que escriba)”, matizó.

“¿Y el final? Tendrán que esperar hasta que yo llegue allí. Algunas cosas serán iguales. Muchas no lo serán. Sin duda, una vez que termine, habrá un gran debate sobre qué versión de la historia es mejor. A algunas personas les gustará mi libro, otras preferirán la serie. Y eso está bien, pagas tu dinero y haces tu elección”, sentenció.

Danza de dragones, el libro más reciente de la saga Canción de hielo y fuego, salió a la venta en 2011, el mismo año en que Juego de tronos se estrenó en HBO. Pero la serie rápidamente alcanzó a los libros y finalmente los superó, lo que obligó a los showrunners David Benioff y D.B. Weiss a basar las últimas tres temporadas en un resumen que Martin les proporcionó de los eventos que tendrían lugar en los libros aún no publicados. Por el momento Vientos de invierno no tiene fecha de lanzamiento.