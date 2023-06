Se confirma la muerte del actor británico Julian Sands

El actor británico Julian Sands durante una rueda de prensa en Ciudad de México. Foto: EFE - Sáshenka Gutiérrez

Las autoridades explicaron en un comunicado publicado en las redes sociales que el proceso de identificación del cuerpo ha culminado, pero que las causas de su muerte siguen siendo investigadas y que están “a la espera de los resultados de más pruebas”.

Sands desapareció el 13 de enero después de haber ido de excursión solo en el área de Baldy Bowl de las montañas de San Gabriel, unas 50 millas (80 km) al noreste de Los Ángeles.

El actor fue buscado por drones y helicópteros, debido a que el riesgo de avalanchas y las peligrosas condiciones del sendero entorpecieron la búsqueda por tierra.

Le invitamos a leer: Falleció Carmen Sevilla, “la novia de España”

El pasado 24 de junio, las autoridades anunciaron que unos excursionistas les habían avisado de que habían encontrado restos humanos en Mount Baldy, y que el cuerpo había sido transportado a la oficina forense para su análisis.

Según medios, la familia del actor de 65 años expresó su gratitud a las autoridades en un comunicado, en el que recordaron a Sands como “un gran padre, esposo y explorador”, así como amante de la naturaleza y las artes.

El actor de filmes como Naked Lunch (1991) y A Room With a View (1985), nació el 4 de enero de 1958 en Otley (West Yorkshire, el Reino Unido), y se mudó a California (EE.UU.) en la década de los 80. Era residente de North Hollywood en Los Ángeles y su gusto por las actividades al aire libre era conocido por sus seguidores.

Le recomendamos leer: La espectacularización de los niños extraviados en la selva

Entre sus trabajos destacados se encuentra la película The Girl with the Dragon Tattoo (2011), la comedia de acción de Jackie Chan The Medallion (2003) y participación en series como Smallville o The L Word.