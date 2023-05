Se retrasa ‘Blade’, película de Marvel, por huelga de guionistas en Hollywood

El actor ganador del Premio Óscar Mahershala Ali es el encargado de interpretar al héroe de la cinta Blade. Foto: Marvel Studios

La película ‘Blade’ de Marvel Studios cerrará su preproducción debido a la huelga de guionistas iniciada el pasado martes 2 de mayo. La cinta ya había tenido retrasos en su rodaje y fecha de estreno, su filmación inicial iba a comenzar en octubre de 2022, pero fue pospuesto para el verano de este año. El lanzamiento original estaba programado para noviembre de 2023 y fue retrasado para septiembre de 2024.

La productora del proyecto esperará a que termine la huelga de guionistas para reanudar su fase de preproducción. La grabación estaba a un mes de comenzar, pero como es común en las películas de Marvel, el rodaje tendría un guionista en el set para reescribir el guion cuando fuera necesario, debido a las reglas de la huelga, ningún escritor puede trabajar durante el desarrollo de la misma.

Bajo las reglas de huelga actuales en Estados Unidos, un director o productor que no es escritor puede hacer pequeños cambios en el guion de una producción, mientras que un guionista, aunque no participe activamente del paro, no podrá hacerlo. Los programas de entrevistas, el show de comedia ‘Saturday Night Live’ y series de televisión como ‘Billions’ detuvieron sus producciones casi que de inmediato cuando se inicio la huelga.

‘Blade’, protagonizada por Mahershala Ali (Green Book), contará también con la actriz Mia Goth (Pearl) y será dirigida por el francés Yann Demange, quien dirigió ‘Belfast’ de 2014. Los guionistas, que por el momento no podrán seguir trabajando en el proyecto, se encuentran Stacy Osei-Kuffour, conocida por ‘Watchmen’, Michael Starrbury de ‘Así nos ven’ y el más reciente integrado Nic Pizzolatto, conocido por su trabajo en ‘True Detective’. Debido al cierre de su preproducción no se han anunciado nuevas fechas de rodaje, ni lanzamiento.

Más producciones de Marvel afectadas por la huelga de guionistas

La cinta ‘Captain America: New World Order’ y las series de televisión ‘Agatha: Coven of Chaos’ y ‘Wonder Man’ se encuentra en rodaje en distintas ciudades de Estados Unidos. De acuerdo a una fuente del estudio que habló con The Hollywood Reporter las producciones que se encuentran en rodaje irán hasta lo que más puedan sin guionista y solucionaran los cambios cuando repitan las escenas.

A finales de este mes está programado el rodaje de ‘Deadpool 3′, mientras que para junio empezarían a filmar ‘Thunderbolts’. Ambas cintas no han anunciado cambios en sus cronogramas de producción, pero la huelga podría afectarlos de igual forma. Por otro lado, ‘Los 4 fantásticos’ está proyectado para iniciar grabaciones a comienzos de 2024, por el momento el paro de escritores no afectado esas fechas.

