Se retrasa el estreno de películas de Disney como “Avatar 3” y “Avengers”

A principios de este año se conoció, tras algunas declaraciones de James Cameron, que Avatar 3 se encontraba en el proceso de posproducción, a pesar de que la segunda parte de la franquicia se había estrenado en diciembre de 2022. Afirmó incluso que Avatar 4 y 5 ya estaban escritas. Se tenía previsto que el universo de pandora llegaría nuevamente a las salas de cine el 20 de diciembre de 2024, pero ya no será así.

El estreno de Avatar 3 se ha aplazado un año más: 19 de diciembre de 2025. La modificación de esta fecha también afecta a sus secuelas. Los espectadores podrán ver la cuarta parte de la saga hasta el 21 de diciembre de 2029 ―20 años después del estreno de Avatar ―, y el 19 de diciembre de 2031 la quinta entrega. No son las únicas películas que tardarán en arribar a las salas de cine.

Los fanáticos de los superhéroes de Marvel tendrán que esperar hasta el 1 de mayo de 2026 para ver Avengers: The Kang Dynasty y, luego, un año más para Avengers: Secret Wars, que se estrenará el 7 de mayo de 2027. Las noticias también son poco alentadoras para quienes siguen desde hace varios años a George Lucas y sus jedi y sith.

Con los recientes cambios en el calendario, se tiene previsto que las cintas del universo de Star Wars lleguen a las salas de cine en 2026. Pero no todos los estrenos se retasarán un año, sino unos cuantos meses.

Captain America: Brave New World, que se lanzaría en mayo de 2024, ahora lo hará el 26 de julio de ese mismo año. En el caso de Fantastic Four, ya no se estrenará el 14 de febrero de 2025, sino el 2 de mayo de 2025. También se conoció que el estreno de Deadpool será el 3 de mayo de 2024 y el de The Amateur el 8 de noviembre de ese año.

La modificación en el calendario de estreno fue anunciada el martes 13 de junio por The Walt Disney Studios, como consecuencia de la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood, que se inició el 2 de mayo de 2023, debido a discrepancias en materia contractual y salarial como el monto que reciben de residuales por parte de las plataformas de streaming. Los retos que supone la inteligencia artificial son otras de las preocupaciones de los más 10.000 guionistas afiliados al sindicato.

