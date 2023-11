Sebastian Stan interpretará la versión joven de Donald Trump en “The Apprentice”

Tal y como informó Deadline, Stan ya firmó para el papel de Trump. Foto: Cortesía

El actor Sebastian Stan, conocido entre otros papeles por ser el Soldado de Invierno del Universo Marvel, dará vida a una versión joven de Donald Trump. La película The Apprentice se centrará en los primeros pasos de la construcción del imperio empresarial del expresidente de los Estados Unidos.

Tal y como informó Deadline, Stan ya firmó para el papel de Trump. La película estará dirigida por el iraní Ali Abbasi, que en 2022 estrenó la aclamada Holy Spider y en 2023 dirigió dos episodios de The Last of Us. La cinta se ambientará en los años 70 y 80 y su rodaje ya habría comenzado.

La sinopsis del largometraje lo define como una “exploración del poder y la ambición” de Trump. La película mostrará el camino que recorrió el empresario para consolidarse en el mundo de los negocios. Además, profundizará en su relación con el controvertido abogado Roy Cohn, su asesor legal en aquella época.

The Apprentice usa el título del reality show que se emitió en la NBC entre 2004 y 2017, que Trump presentó durante catorce temporadas. En el reparto también estarán Jeremy Strong (Succession) como Roy Cohn y Maria Bakalova (Borat 2) como la primera esposa del protagonista, Ivanka Trump.

El guion será obra de Gabriel Sherman, que en 2014 publicó una biografía sobre el presidente de Fox News, Roger Ailes. El libro sirvió de base para la serie La voz más alta, protagonizada por Russell Crowe y Naomi Watts. The Apprentice todavía no cuenta con fecha de estreno.