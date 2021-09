Sebastián Yatra: un juego por la niñez

Sebastián Yatra es uno de los artistas que se ha caracterizado por su apoyo a la niñez, una conexión que siente cada vez que está cerca de uno y que no puede impedir el cariño por ellos, de ahí la razón por la que fue escogido por Unicef para haber sido parte del programa de Caracol Televisión “Voy por ti, juega por mi”.

“La idea con estos espacios es brindar la oportunidad de que escuelas cuenten con mejores infraestructuras y lugares con buena higiene, así como espacios óptimos para ir a aprender, educarse de una forma motivados, cuidados y bien tratados con todas las oportunidades.” cuenta el artista colombiano.

El artista ya ha tenido la oportunidad de compartir de cerca con niños y niñas desde programas como La voz kids Colombia y ahora la Voz kids España, que se encuentra grabando todavía.

“Sueño el día de mañana con ser papá, cada vez que veo un niño me siento a hablar con él o ella. También he tenido la oportunidad de entender de primera mano hacia donde están yendo los recursos. He hecho cosas en Chile, en Colombia, en otros países vamos a visitar a los niños y realmente me di cuenta de que ese esfuerzo está cambiando vidas”.

El programa “Voy por ti, juega por mi”, es una colaboración entre Unicef y Caracol Televisión, el cual busca sensibilizar y movilizar fondos para generar acciones que permitan el retorno seguro a clases mediante la construcción y mejora de infraestructura de sistemas de agua, saneamiento e higiene, entre otros.

Este año Carolina Cruz, Maleja Restrepo, Carlos Vargas y Humberto Rodríguez fueron los amigos de la niñez que compitieron en diferentes pruebas de destreza, para representar a los donantes seleccionados en cada uno de los juegos. En la conducción del programa estuvo Carlos Calero, y Sebastián Yatra fue el invitado musical del concurso.

En ese espacio, el intérprete y compositor cantó “Pareja del año” por primera vez en Colombia, que en esta ocasión le hace homenaje aparte a los niños y quien mejor encargado que este artista, un fiel creyente del papel de los músicos en la educación de los niños, niñas y adolescentes.

“Los challengers de TikTok hoy en día hacen que los niños se conecten mucho, acabo de sacar la canción Delincuente y siempre que hago esas coreografías pienso mucho en los niños, los pasos que se pueden gozar haciendo como ‘que no, que no, que no”, en Chica ideal y en pareja del año con el violincito. Esta canción es mucho más reguetón”.

“Voy por ti, Juega por mí” busca sumar a la labor que realiza UNICEF por la promoción de los derechos de la niñez en nuestro país. Esperamos, con este contenido, conectar a muchos colombianos con esta importante causa” aseguró Jose María Reyes, gerente de Responsabilidad Corporativa de Caracol Televisión.