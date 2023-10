“Secretos de Playboy” regresa a A&E con su segunda temporada

La galardonada periodista Lisa Guerrero es una de las personalidades más populares de la televisión. Foto: Cortesía

A&E se complace en anunciar la extensión de su exitosa franquicia “Secretos” con el regreso de la aclamada serie de cable de no ficción número uno en 2022, “Secretos de Playboy”, y la anticipada segunda temporada, que estrena el próximo domingo 29 de octubre.

Esta docu-serie se adentra en la glamorosa mitología detrás del imperio Playboy y examina las consecuencias duraderas de la asociación con la marca, revelando el lado más oscuro del imperio creado hace casi 70 años por el fallecido magnate de los medios, Hugh Hefner.

Desde una perspectiva de género, la serie deconstruye el personaje que se esconde detrás de la figura pública, centrándose en el sufrimiento de las mujeres que habitaron la Mansión Playboy en Los Ángeles, California.

La primera temporada, que capturó la atención de 18 millones de espectadores, marcó un hito en la conversación cultural en torno a la icónica marca y su fundador, Hugh Hefner, al revelar impactantes casos de abuso y violencia institucional que datan de más de cinco décadas atrás.

"Secretos de Playboy" cuenta con un material inédito, incluyendo imágenes de archivo y entrevistas exclusivas con expertos de todos los ámbitos del mundo Playboy, muchos de los cuales comparten sus historias por primera vez. Entre ellos se encuentran la ex directora de Playmate Promotions, Miki García; ex novias de Hefner, como Sondra Theodore; la autora de “Playground: A Childhood Lost Inside the Playboy Mansion” y su hija Katie Manzella; y ex playmates como Shallan Meieres y Shauna Sand.

En ocho fascinantes episodios, la temporada 2, que estrena dos episodios cada domingo por A&E, amplía el enfoque de la serie y examina el efecto dominó de estar involucrado con Playboy, exponiendo la zona de la explosión y mostrando cómo la experiencia Playboy continuó afectando la vida de las mujeres mucho después de que terminaron de posar para la revista.

Tres episodios son presentados por la periodista de investigación y ex modelo de portada de Playboy en 2006, Lisa Guerrero, quien con un estilo incisivo y confrontativo a la hora de hacer entrevistas, la transformó en una de las personalidades más populares de la televisión ya que es corresponsal principal de investigación de “Inside Edition”, el magazine de noticias de mayor audiencia de Estados Unidos.

A raíz del lanzamiento de la segunda temporada de "Secretos de Playboy", A&E realizó un evento virtual exclusivo para toda la prensa de América Latina y de Brasil que contó con la participación de Lisa Guerrero, quien conversó sobre su enorme trayectoria como periodista, sobre su rol en Playboy, y el profundo trabajo de investigación y las entrevistas a las distintas mujeres del universo Playboy que pueden verse en esta nueva temporada de la serie.

“Una de las cosas que más orgullo me da de la serie es que A&E brindó y ofreció una plataforma para que las mujeres cuenten su propia historia. Estas mujeres pueden ofrecer detalles, compartir imágenes y videos de sus carreras, responder a preguntas en entrevistas detalladas acerca de lo que les pasó. También pueden hablarse unas a las otras. En algunos de los episodios que yo presento tenemos muchas veces un panel de mujeres que me hablan a mí pero también se hablan unas a las otras. Algunas nunca se habían conocido y fue realmente una oportunidad de empoderamiento para estas mujeres que habían sido víctimas, pero que aquí estaban diciendo “ya no soy víctima, ahora voy a tomar el control de mi propia historia”, manifestó Lisa en el evento.

Además, la reconocida periodista detalló cómo fue el enfoque de las entrevistas a las mujeres en esta segunda temporada: “En esta temporada lo que intentamos hacer fue dejar que las mujeres cuenten sus historias. Y sus historias tienen tres partes. La primera parte fue preguntarles qué fue lo que las hizo llegar a Playboy, por qué decidieron posar para Playboy, Número dos es cómo fue la experiencia cuando posaste para Playboy. ¿Qué te pasó? ¿Cómo se sintió ser una playmate o ser tapa de revista o ser una conejita de Playboy. ¿Cómo fue esa experiencia? Y finalmente, el tercer aspecto y de hecho el más importante de sus historias en esta temporada fue enfocarnos en las consecuencias, ¿qué te sucedió en tu carrera y en tu vida personal luego de haber posado para Playboy? Si esa decisión cambió tu futuro. Si las personas te veían con otros ojos. Si perdiste tu trabajo o tu familia. Entonces hubo siempre tres partes que exploramos en las historias de las mujeres en esta temporada. ¿Cómo llegaste a Playboy? ¿Cómo fue la experiencia? y ¿cuáles fueron las repercusiones?”.

Sobre su experiencia dentro de "Secretos de Playboy", Lisa cuenta cómo fue que se preparó para las entrevistas y reveló su conmoción y sorpresa ante ciertos testimonios. “Me conmovieron muchísimas cosas al entrevistar a estas mujeres. Y como periodista, yo hice mucha investigación antes de entrevistar a estas mujeres, investigaciones muy minuciosas y profundas durante semanas antes de llegar a la entrevista. Entonces tenía páginas y páginas de preguntas. Los productores trabajaron de manera extraordinaria y estábamos todos tan preparados para entrevistar a cada una de las mujeres. Y todas en algún momento tiraron una bomba, todas dijeron algo que yo no estaba preparada para escuchar. Y una de las bombas más grandes fue de una de mejores amigas, Mia St. John. Mia St. John es boxeadora. Creo que fuimos las primeras latinas en la tapa de Playboy. Ella es una atleta profesional. Y ella me contó algo durante la entrevista que me hizo llorar. Nunca había escuchado la historia y me conmovió tanto y me angustió muchísimo. Pero también explicaba tanto de lo que ya había sufrido. Hay un episodio que es sobre las mujeres en el deporte, sobre las mujeres atletas, que está más adelante en la temporada. Cuando lo vean, van a saber exactamente de qué estoy hablando ahora. Pero en cada episodio la sorpresa era enorme”.

La ex tapa de Playboy en enero de 2006, también reveló cómo fue que ella llegó a figurar en la portada ese año y cómo llegó por primera vez al mundo creado por Hefner. “Playboy se me acercó por primera vez cuando yo era una modelo muy jovencita. Tenía 19 años y querían que yo fuera parte de la agencia de modelos de Playboy. Y yo dije: ‘No quiero aparecer desnuda, no quiero ser playmate’”, contó Lisa, quien finalmente fue contratada para realizar modelaje pero sin ser una conejita. “Parte de esa experiencia fue que todos los viernes por la noche tenía que ir a la Mansión Playboy y tenía que ir a las proyecciones de las películas y a las fiestas que se organizaban en los viernes por la noche. Y yo era muy jovencita. Nunca había tomado alcohol hasta ese entonces. Era muy ingenua, muy inocente. Y ahí conocí a Hugh Hefner en la Mansión Playboy. Y él se me acercó e intentó besarme. Yo le di vuelta a la cara y ahí me dio un beso en la mejilla. Pero un beso húmedo y me pareció una cosa muy desagradable. Entonces traté de alejarme, busqué la forma de no tener que trabajar con Playboy porque me sentía muy incómoda”.

Lisa Guerrero, quien comenzó su carrera en el mundo del deporte como corresponsal en CBS, luego Fox y finalmente en “Monday Night Football” de ABC cuenta que, cuando la despidieron de este icónico ciclo de fútbol americano, vislumbró su oportunidad en Plyboy. “En ese momento, yo tenía 39 años, casi 40 años. Me di cuenta que en lugar de usar a las mujeres de la forma en que Playboy lo hacía habitualmente, a mí se me presentaba una oportunidad de yo usar a Playboy para que mi carrera avanzara”.