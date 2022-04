¿Será “Sonic 2″ la última película en la que actuará Jim Carrey?

Jim Carrey en "Sonic 2". Foto: Cortesía

Tras el retiro obligado de Bruce Willis, ahora es Jim Carrey quien anuncia su intención de abandonar la actuación. El actor, que acaba de regresar al cine con ‘Sonic 2: La película’, reveló que tiene planeado poner fin a su carrera artística. El actor de ‘La máscara’, ‘Ace Ventura’ y ‘El show de Truman’ declaró que necesita “tomarse un descanso”.

En plena promoción de la segunda entrega cinematográfica liderada por el emblemático erizo azul de SEGA, Carrey confesó que solo un buen papel podría hacerle salir de su jubilación anticipada. “Bueno, me retiro. Sí, muy probablemente. Hablo bastante en serio”, declaró Carrey a Access Hollywood, aunque luego matizó.

“Depende, si los ángeles me traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada que me diga que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría tomarlo en consideración, pero me tomaré un descanso”, señaló.

Carrey explicó que está en paz con su carrera y explicó que busca disfrutar de los momentos más tranquilos de su vida. “Realmente, me gusta mi vida apacible. Me encanta pintar en lienzos, adoro mi vida espiritual. Siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra estrella mientras tenga tiempo, he tenido suficiente”, añadió.

En caso termine haciéndose realidad las palabras de Carrey, su papel del Dr. Ivo Robotnik, más conocido como Dr. Eggman, sería su último personaje en la gran pantalla. De momento, el intérprete no tiene más proyectos este año. Si se termine confirmando, significaría que ‘Sonic 2: La película’ es su último proyecto como actor.