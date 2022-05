Shany Nadan: tenacidad dentro y fuera de la pantalla

Shany Nadan asegura que su personaje de “Las Villamizar” llegó como un regalo. / Cortesía Caracol Televisión

¿Cómo llegó Shany Nadan a “Las Villamizar”?

Las Villamizar llegaron casi a finales de 2020, después de un año paralizado para la industria y muy difícil para todos… fue como un regalo. Había trabajado con Caracol Televisión antes en una serie histórica, Bolívar, donde interpreté a Manuelita Sáenz. Cuando me llamaron para este personaje me di cuenta de que también era de época, pero totalmente diferente en carácter y en naturaleza a la anterior, y de una vez dije que “sí”, además de que el libreto estaba increíblemente escrito. Pudimos recibir los 60 capítulos con antelación, así que me hice a una idea general de la historia. Estuve enganchada de principio a fin y feliz de estar en Colombia, y, sobre todo, me encantó la idea de representar a un personaje que habla del poder femenino.

¿Qué tanto tiene usted de este personaje de Carolina Villamizar?

Creo que Carolina y yo compartimos nuestra tenacidad. Somos mujeres supremamente disciplinadas. Cuando queremos algo trabajamos para que eso se concrete y se cumpla. También nos une el amor hacia nuestras familias, la lealtad, su generosidad. Carolina es una mujer que antepone a los demás por encima de sus propias necesidades, siempre está pendiente de que haya bienestar en su alrededor, y yo también tengo un poco de eso. Nuestra generosidad de espíritu, por llamarlo así.

¿Quién es Shany Nadan fuera de la pantalla?

Esta pregunta puede ser muy larga o muy corta (risas). Soy una mujer amante del arte, de la actuación, del teatro. Soy una persona supremamente creativa. Me encanta pintar, escribir. Me encantan todas las esferas artísticas. Soy muy familiar y adicionalmente reservada, no solo a nivel público, sino personal. Cuido mucho mi intimidad, cuento muy poco las cosas. Soy un poco desprendida de los espacios, puedo mudarme de un lugar a otro y me encanta estar moviéndome. Si no estoy haciendo nada, me invento cualquier cosa.

¿Le gusta verse en televisión?

Se me hace extraño verme en televisión. Más allá de que no me gusta, es que no puedo verme objetivamente, ya que siempre estoy analizando qué pude mejorar o qué hubiera podido hacer diferente. Soy muy dura conmigo misma, pero con los años he aprendido a desprenderme del juicio, a aprender a verme como observador y como público. Es bien difícil de hacerlo, porque uno no deja de mirarse, pero estoy en este proceso.

Su personaje descubrirá que no se siente feliz con lo que es, ¿qué tanto Shany Nadan se siente realizada con lo que ha logrado a nivel personal y profesional?

Me siento sumamente orgullosa de lo que he logrado a nivel personal y laboral. Creo que he sido una persona con mucha tenacidad y determinación, y cada logro que he cosechado ha sido con mucho trabajo y esfuerzo, que mucha gente no lo ve cuando no conoce, pero mientras lo reconozca y sea consciente del trabajo que me ha llevado a donde he llegado, eso es lo que realmente importa. Sé que me falta muchísimo por crecer, por mejorar, pero doy gracias a Dios de haber tenido los padres que tuve, que me ayudaron a ser persistente y, sobre todo, que me enseñaron a que siempre se puede dar más. La evolución continúa.

¿Cuál es su mayor sueño?

En lo profesional, quiero seguir actuando e internacionalizarme. Me gustaría poder actuar en México, en España, en Estados Unidos. Poder llevar el talento latinoamericano a plataformas internacionales. Me encantaría también poder dirigir en algún momento. Otro de mis grandes sueños es poder exponer alguna obra mía en pintura o en arte, y, adicionalmente, me encantaría tener una fundación.

¿Qué otros proyectos vienen?

Actualmente, estoy arrancando un proyecto personal, es un emprendimiento que me tiene muy entusiasmada porque involucra algunas destrezas en el arte y el diseño. También sigo en proceso de casting. Acabo de terminar una película en Ecuador, se proyectarán unas obras de teatro próximamente y cuando todo esté anunciado lo podré compartir más información.