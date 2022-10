“Son muy tontas”: Christian Bale critica a Thor y Elizabeth Olsen a Wanda

Imagen de Archivo Christian Bale es recordado por participaciones en peliculas como: American Psycho, Batman Inicia, El Maquinista y El Imperio del Sol Foto: Agencia AFP

En la última película del dios nórdico y superhéroe Thor, “Thor: Love and Thunder”, se pudo ver al actor Christian Bale interpretando a Gorr, el Carnicero de los Dioses, villano de esta historia.

Su actuación fue aplaudida por fanáticos, hasta el punto de considerarse como lo mejor de la película, pero para Christian Bale no fue muy buena e incluso no le gustó trabajar con Marvel.

“Es la primera vez que lo hacía y es la definición de monotonía. Tienes un montón de actores buenos y con mucha más experiencia que yo, pero no puedes ni diferenciar un día de otro. Eres absolutamente incapaz. No tienes ni idea de lo que haces”, confiesa Bale. “Ni siquiera podía distinguir un escenario del siguiente. Te decían “Estás en el set número tres” y es como, ¿dónde? “Ahora estás en el escenario siete”. ¿Cuál es ese? “El azul”. Eh... ¿Cuál?”, comento Bale para el medio GQ Magazine.

Seguidores del UCM, Universo Cinematográfico de Marvel, han manifestado sus molestias por las últimas adaptaciones de sus personajes favoritos, pues el exceso de efectos especiales y su baja calidad rompen la inmersión de las buenas historias y es lo que le pasó a Bale, pues no le gustó mucho el hecho de trabajar entre pantallas verdes y azules.

“Otros actores, a los que respeto inmensamente, me decían que antes de gustar a otros, mi personaje tenía que gustarme a mí. Y yo pensaba: pues no sé si les gustará. A mí no me gusta”, comentó el actor, pues en todo el rodaje tuvo muchas dudas sobre su interpretación de Gorr. Fue tanta su preocupación que llegó a frustrarse por no poder tener un buen trabajo de método. “Era complicado entre toda la ayuda que necesitaba para poner y quitarme los colmillos. Solo intentaba no romperme las uñas o tropezar con la túnica”, apuntó Christian Bale.

La bruja escarlata se suma a las críticas hacia Marvel

Christian Bale no es el único que recientemente ha criticado la metodología de trabajo de Marvel Studios, la actriz Elizabeth Olsen, quien interpreta a Wanda Maxinoff, la Bruja Escarlata, asegura que las películas “son muy tontas”.

Según Elizabeth, ningún miembro de los actores sabe el guion y muchas de las escenas son improvisación de los actores, además desea que haya una película que no tenga efectos especiales.

“Son muy tontas, pero tienes que romperte el culo para que funcionen. Hay un montón de cosas estúpidas en el set y siempre deseo que llegue el día en que lancen una versión de la película sin ningún tipo de efectos especiales”, menciono Olsen en recientes declaraciones.

A pesar de no estar satisfecha con la forma de trabajo en Marvel Studios, su actuación ha destacado en las últimas adaptaciones del personaje, pues en WandaVision y Dr. Strange in the Madness of Multivers, Elizabeth le dio mayor profundidad a Wanda Maximoff. También se espera que en las fases 5 y 6 del UCM, Elizabeth siga interpretando a su personaje.