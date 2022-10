“No soy empleado de nadie”: Don Omar se va en contra de Daddy Yankee

En una reciente entrevista, Don Omar explicó sus razones por las cuáles no volverá a trabajar junto a Daddy Yankee. Foto: Archivo Particular

El Chombo es un reconocido productor musical panameño que ha trabajado en sencillos como “Dame tu cosita” y “El gato volador”, además de eso, se ha popularizado en redes sociales por sus videos y entrevistas donde habla con grandes intérpretes del reguetón, como es este caso fue Don Omar.

En esta entrevista, el panameño le pregunta a William Omar qué fue lo que sucedió entre él, Daddy Yankee y el productor, Raphy Pina, CEO de Pina Récords, para que decidiera terminar toda alianza comercial con ellos.

El intérprete de “Salió el sol” explicó que, en el pasado, él mismo se habría acercado a Pina para proponerle una serie de conciertos que llevaría por nombre ‘Don vs. Don’.

Estas presentaciones se harían en solitario, pero, fue el mismo Pina quien le propuso hacer los shows en conjunto con Daddy Yankee, por el impacto e interés que generaría tenerlos a ambos.

‘The Kingdom’ se pensó en un inició como un show de ‘batalla’, donde cada cantante tendría un tiempo determinado para darle al público lo mejor de sí mismos en el escenario.

En un inicio, como indica Don Omar, él junto a su equipo se encargaron de preparar el show completo, coreografías, las tarimas, los arreglos musicales y con un poco de más de un mes de trabajo, Daddy Yankee estuvo en desacuerdo con esto.

“Ramón (Daddy Yankee) llega de Europa y en nuestra primera reunión, después de un mes de trabajo, lo primero que dice es que no le gusta. Yo me levanté de la silla, dejé a todo el mundo en la reunión, me fui, si yo no soy empleado de él”, aseguró.

Arreglando lo que había pasado con el reciente incidente, sucedió algo más que molesto al artista: “me levanto un día en la mañana, y escucho una canción de mi disco de promoción en la radio para el tema del concierto de Daddy Yankee y Don Omar. (...) Yo llamé y dije ‘¿qué es esto?’. Raphy tiene la gran idea de tomar las riendas del mercadeo de dos artistas que eran más grandes que él (...) primer error”, explicó.

“Daddy Yankee noquea a Don Omar”

A pesar de los primeros roces, inicia la gira ‘The Kingdom’ en Puerto Rico. Finalizada la primera noche del tour, Don Omar vio en la portada de uno de los periódicos al día siguiente, “Daddy Yankee noquea a Don Omar”.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada ¿Quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más”, expresó el intérprete de “Danza Kuduro” en la entrevista.

El incidente en Las Vegas

La gota que derramó el vaso de agua fue durante un concierto que se encontraban realizando en Las Vegas, Estados Unidos, donde tanto Daddy Yankee como Don Omar, iban intercambiando algunos elementos en el escenario de acuerdo a lo que fuera importante para su show.

Después de la presentación del ‘Big Boss’, Don Omar y su equipo notaron que todo el cableado de la consola principal había sido desconectado, ocasionando problemas y retrasos en la presentación de él. Desde ese momento, el intérprete de “Dile” le escribió un correo a Raphy Pina avisando que ya no contarían con él en el resto de la gira.

Finalizando con la entrevista de una hora de duración, Don Omar enfatizó que se alegra por “La última vuelta”, la gira que se encuentra realizando Daddy Yankee en estos momentos antes de su retiro oficial de los escenarios.

“Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién de verdad tú eres. Si solo escuchamos el cuento de la caperucita el lobo siempre es malo”, dijo Don Omar sin resentimiento alguno.

“Estoy contento con lo que le está pasando a Ramón (Daddy Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramón estaba ahí”, concluyó.