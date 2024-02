Sony Pictures confirma la producción de tres nuevas películas de “Spider-Man”

"Spider-Man: No Way Home" hizo realidad una de las grandes fantasías de los fans: ver a Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield juntos. Foto: Cortesía

Tras el estreno en cines del más reciente spin-off de Spider-Man, Madame Web, Sony Pictures reveló cuáles son sus planes para el superhéroe en la gran pantalla. Entre ellos se encuentran la muy esperada cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland y otros tan interesantes como una cinta en imagen real protagonizada por Miles Morales.

Spider-Man: No Way Home hizo realidad una de las grandes fantasías de los fans. Ver a Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield, las tres variantes de Peter Parker en la gran pantalla, formando equipo en una sola película. Un festín para los seguidores del superhéroe que también dejó con ganas de más.

Desde entonces no son pocos los que esperan con impaciencia a que el estudio dé novedades sobre Spider-Man 4, cuya producción según las últimas informaciones, arrancará en 2025. Sin embargo, la cuarta entrega de la franquicia arácnida no es ni mucho menos el único proyecto con el que Sony quiere ampliar el universo cinematográfico del superhéroe.

Según informa The Direct, el estudio tiene previsto estrenar tres películas de Spider-Man que verán la luz en cines a partir de 2025 en adelante.

SPIDER-MAN: MÁS ALLÁ DEL MULTIVERSO

Tras la oscarizada en 2018, Spider-Man: Un nuevo universo y su continuación el pasado año Spider-Man: Cruzando el Multiverso, la aventura multidimensional de Miles Morales, concluirá en Más allá del Multiverso. Pese a que la tercera entrega de la saga tenía previsto estrenarse el 29 de marzo de 2024, Sony retrasó su lanzamiento indefinidamente, aunque, se espera que termine llegando a las salas en algún momento de 2025.

SPIDER-MAN 4

La mencionada cuarta película del Spider-Man de Tom Holland es uno de los títulos más esperados por los fans del superhéroe. Las últimas informaciones aseguraban que su producción, arrancará en 2025, por lo que no llegaría a los cines como mínimo, hasta 2026. Por otro lado, se barajaba la posibilidad de que la cinta vuelva a reunir al Peter Parker de Holland con los de Maguire y Garfield. Además, se rumoreaba la presencia en ella de Paul Rudd como Ant-Man y que Charlie Cox se dejaría ver por ella como Daredevil tras su cameo como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home.

LA PELÍCULA DE MILES MORALES EN IMAGEN REAL

La productora de las películas de Spider-Man en Sony Pictures, Amy Pascal, revelaba a Variety el año pasado que Miles Morales tendrá su propio filme en imagen real. Pero este proyecto permanecerá, en un principio, completamente al margen del Universo Cinematográfico Marvel. Una decisión lógica, si lo que el estudio quiere es conseguir que el personaje brille con luz propia además de poder situarlo dentro del mismo universo en el que transcurren Venom o Kraven The Hunter, filme aún pendiente de estreno con Aaron Taylor-Johnson en el papel de Sergei Kravinoff.