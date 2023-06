‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’ y sus renuncias por explotación laboral

Cerca de 100 artistas denuncian condiciones laborales explotadoras en medio del desarrollo de animación de Spider-Man: Into the Spider-Verse. Foto: cortesía

Spider-Man: Across the Spider-Verse ha sido uno de los mayores éxitos de taquilla del año, habiendo acumulado 503,4 millones de dólares en todo el mundo. La película ha recibido elogios por su estilo de animación, artesanía visual y las actuaciones de su elenco en la historia multiversal de Miles Morales, a pesar de sus polémicas por el doblaje latino que involucran decisiones corporativas de Sony para contratar star-talents.

Sin embargo, un informe compartido por Vulture, medio especializado en entretenimiento pop, revela que más de 100 artistas renunciaron a Spider-Man: Across the Spider-Verse durante su producción debido a las malas condiciones laborales y la carga de trabajo excesiva.

El informe recopila testimonios de cuatro artistas involucrados en Across the Spider-Verse, quienes señalaron que la película exigió demasiado de sus artistas en muy poco tiempo.

Algunas de las razones por las que los animadores involucrados en la película decidieron irse fueron los cambios de última hora y el descarte de piezas completas, así como las largas horas sin recibir pago por horas extra.

“Más de 100 personas abandonaron la película porque no aguantaban más”, afirmó una de las fuentes, que utilizó el seudónimo de “Stephen” para el comunicado. “Otros se quedaron para asegurarse de que su trabajo sobreviviera al corte final”.

Stephen explicó que cuando varios artistas renunciaron, muchas de sus escenas fueron completamente eliminadas y reelaboradas por nuevos animadores, lo que provocó que perdieran permanentemente el avance o muestra de su trabajo en la cinta

“Si una cosa se cambia, ya no es tuya. Conozco a gente que estuvo en Across the Spider-Verse por más de un año, que se fue, y que no tienen nada para mostrar de su participación porque a su salida todo cambió”, mencionó la fuente denominada Stephen para el medio.

“Pasaron por el infierno que fue la producción, y ninguno de ellos recibió evidencia de su trabajo en la pieza final”, enfatizó la fuente.

Las cuatro fuentes que trabajaron en Spider-Man: Across the Spider-Verse explicaron que los plazos para lograr los objetivos de la película se redujeron drásticamente. Tras ser contratados en 2021, tuvieron que esperar de tres a seis meses para comenzar a trabajar mientras la película sufría reiteradas correcciones en su etapa de maquetación, composición, distribución y puesta en escena de acciones y ambientes.

Estos cambios en etapas tan tempranas de la película dieron como resultado plazos más cortos para los animadores, quienes tenían que cumplir con cuotas de 11 horas al día, los siete días de la semana.

Tales condiciones duraron más de un año porque una parte significativa del trabajo en Spider-Man: Across the Spider-Verse requirió cinco etapas de revisión y cambios hacia la fase final de renderizado.

Otras fuentes afirmaron que cada escena de la película tenía que ser aprobada personalmente por el escritor y productor Phil Lord, lo que retrasó aún más la evaluación de las piezas y, posteriormente, redujo el tiempo disponible para los cambios.

La vicepresidenta de Sony Pictures Imageworks, Michelle Grady, declaró que las acusaciones no representan a todos los artistas que trabajaron en Across the Spider-Verse.

Sin embargo, las extensas condiciones de trabajo en la industria han sido denunciadas no solo por los artistas involucrados en la película de Spider-Man, sino también por los artistas de VFX que han trabajado para Marvel. Estos artistas afirman que los estudios exigen demasiado en muy poco tiempo.

Además, las fuentes entrevistadas destacaron que un número significativo de animadores se vieron afectados por los cambios en Across the Spider-Verse, por lo que el alto volumen de renuncias no fue una sorpresa.

El mismo informe mencionó que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse todavía se encuentra en la etapa de preproducción, lo que hace que su fecha de lanzamiento prevista para marzo de 2024 sea muy poco probable. Incluso, tras los informes recientes sobre las condiciones de trabajo desafiantes, se le suma la huelga de escritores que lleva un poco más de dos semanas, cosa que también amenaza la producción de esta tercera parte.

Como resultado, se estima que la película requerirá mucho más tiempo para completarse, ya que un artista anónimo indicó que Beyond the Spider-Verse ni siquiera ha llegado a la etapa de exploración visual, siendo la entrega anterior la única referencia antes de la se tomó la decisión de dividirlo en dos partes.