¿”Spider-Man: No Way Home” tiene escena poscréditos?

Tom Holland interpretando a "Spider-Man". Foto: Cortesía

Aterriza al fin en los cines Spider-Man: No Way Home, tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. Muchos espectadores, que no quieren perderse nada de una de las películas más esperadas del año se están preguntando si tendrá escena post-créditos o si podrán levantarse de su silla en cuanto llegue el final de la cinta.

Las escenas post-créditos se han popularizado en las sagas cinematográficas, especialmente en el cine de superhéroes de la mano de Marvel Studios. Y es que si bien la Casa de las Ideas no fue el primer estudio en usar esta herramienta, sí que las ha convertido en una suerte de tradición en su universo cinematográfico (y ahora también en sus series) incluyendo una o varias secuencias extra en sus producciones para dar a los espectadores un pequeño adelanto de lo que estaba por venir, ofrecer algún alivio cómico o hacer guiños a otros personajes de la franquicia.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME - Official Trailer (HD)

En este caso, y aunque Spider-Man: No Way Home sea una producción de Sony Pictures, en colaboración con la propia Marvel Studios, la película dirigida por Jon Watts sí que cuenta con contenido extra... y por partida doble.

Así, y sin revelar nada del contenido de este metraje adicional, hay que señalar que No Way Home tiene una secuencia a mitad de sus créditos finales y otra sorpresa que llega después de que terminen todos los créditos. Dos regalos navideños que harán las delicias de los fans y que adelantan importantes cosas que están por venir tanto dentro del Spiderverse como del Universo Cinematográfico Marvel.

“Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro héroe, vecino y amigo es desenmascarado y, por tanto, ya no es capaz de separar su vida normal de los enormes riesgos que conlleva ser un superhéroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man”, reza la sinopsis del filme.

Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) Zendaya (MJ), Alfred Molina (Doctor Octopus), Marisa Tomei (la tía May), Willem Dafoe (Norman Osborn), Jamie Foxx (Electro), Tony Revolori (Flash), J.K. Simmons (J. Jonah Jameson, Jacob Batalon (Ned) o Jon Favreau (Happy Hogan) completan el reparto encabezado por Tom Holland.