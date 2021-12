Spider-Man: tres versiones, un mismo superhéroe

"Spider-Man: No Way Home" trae de vuelta a villanos como Electro, Doctor Óctopus y el Duende Verde. / Cortesía: Sony

El día que los fanáticos del superhéroe arácnido estaban esperando por fin ha llegado, y aunque para algunos la espera fue infinita, para otros el tiempo ha pasado volando. Este jueves es el estreno oficial de una de las películas más esperadas del año: Spider-Man: No Way Home, y aunque viene acompañada de un sinfín de rumores, teorías y conspiraciones, por fin los seguidores de la historia podrán tener la certeza de afirmar o negar todas las cosas que se han venido diciendo en los últimos meses.

Y es que se ha especulado tanto sobre el elenco que conformará la tercera película protagonizada por Tom Holland, que el bombo alrededor de ella es algo que no se veía desde Vengadores: Endgame, que también fue un fenómeno entre los fanáticos y en taquilla. Las anteriores versiones de Spider-Man estuvieron interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield, respectivamente. Es un superhéroe que, aunque ha tenido varias versiones, sigue siendo uno de los más queridos y aclamados por el público.

Tobey Maguire, el primer Spider-Man del cine, se metió en la piel del superhéroe por primera vez en 2002, hace casi dos décadas, y recreó la imagen de un Peter Parker con una carga emocional mucho más poderosa que las otras interpretaciones que le siguieron. La evolución del personaje en esta trilogía resultó fascinante para los fans, pues debe enfrentarse cara a cara con la muerte de su tío Ben, la presión de lidiar con ser un superhéroe, sacar adelante sus estudios, tener un trabajo y tratar de conquistar a la mujer de sus sueños, todo a la vez.

A todo esto se le suma la complicada relación con su mejor amigo, Harry, luego de que su padre, Norman Osbourne y el mismo Duende Verde, se enterara de que Parker era Spider-Man, y en un intento por asesinarlo, terminaría acabando con su propia vida. Para la tercera película, la vida del protagonista dio un giro de 180 grados en el momento menos esperado. “Al principio de Spider-Man 3 todo va bien para Peter Parker, o al menos eso creía… lo único que no estaba bien era su relación con Harry, que pasó de ser su mejor amigo a convertirse en una de sus más grandes amenazas”, comentó Maguire en una entrevista a Messenger, agregando que luego Parker se convierte en una persona “arrogante y egoísta”, lo que hace que dé origen a Venom.

Aunque en la trilogía dirigida por Sam Raimi se ve a un Peter Parker tímido, algo nerd que lucha a diario con su sentido de moralidad, y que está en constante conflicto sobre si debe o no intervenir en las situaciones que se presentan a diario en su ciudad, Andrew Garfield llegó para ponerle otro toque diferente, diez años después.

Las dos películas que protagoniza Garfield fueron dirigidas por Marc Webb. The Amazing Spider-Man (2012) mostró a un Peter Parker con una personalidad mucho más abierta que el personaje de Raimi, un adolescente que cursaba su último año de la secundaria y estaba perdidamente enamorado de su novia, que en este caso no era Mary Jane, sino Gwen Stacy.

En cuanto a las habilidades, ambos adquieren sus poderes de manera repentina y ocultan su identidad a toda costa, pero, a diferencia del Peter de Maguire, este suele tener un espíritu de liderazgo más marcado, y también es más diplomático en cuanto a las decisiones que toma… no tiene tantos conflictos internos y eso hace que sea mucho más relajado. Aunque en ambas películas hay acción y el protagonista debe enfrentarse a varios enemigos, incluyendo nuevamente a su mejor amigo Harry, interpretado esta vez por Dane DeHaan y que también se convierte en el Duende Verde… y, por supuesto, a Electro, el villano representado por Jamie Foxx, que estará presente en el multiverso de No Way Home junto al Duende Verde de William Dafoe, tanto The Amazing Spider-Man como Rise of Electro tienen el romanticismo más marcado que las películas estelarizadas por Maguire.

La relación entre Peter y Gwen se fortalece cuando él decide contarle su secreto, a pesar de que eso se convierta en una amenaza para ella. Y así fue, aunque estas películas son más románticas, cómicas y un poco menos dramáticas que la trilogía de Raimi, siempre hay espacio para el drama cuando se trata del Hombre Araña. Eso lo evidenciaron los espectadores al final, cuando su propio mejor amigo decide, en la piel del Duende Verde, acabar con la vida de Stacy… un final que quedó marcado en la historia de Peter Parker y de todas las películas que hasta el momento habían salido.

Ahora llega No Hay Home, protagonizada por Tom Holland, que ya ha aparecido como Spider-Man en cinco películas, todas pertenecientes al Universo Cinematográfico Marvel. La primera vez que el mundo conoció a Holland en el papel del superhéroe arácnido fue en Captain America: Civil War (2016), y luego, en la primera de sus películas propias: Spider-Man: Homecoming, donde finalmente se pudo ver a un Peter Parker completamente diferente a los dos anteriores. Un adolescente nerd, pero a la vez divertido, inmaduro, que lidiaba con los problemas normales de un niño de quince años.

Además, el Spider-Man de Holland se enfrenta a un mundo donde, por primera vez, él no es el único superhéroe… y a diferencia de las otras películas, la importante y fundamental tía May es mucho más joven y completamente diferente a las otras dos versiones, en las que los fanáticos vieron a una mujer de edad que lidia con su soledad y cuida a Peter Parker como si fuera su propio hijo.

A diferencia de los Spider-Man anteriores, el de Holland, dirigido por Jon Watts tiene la capacidad de crear artefactos que le ayudan a fabricar sus propias telarañas, no se da de manera tan orgánica como el caso de Maguire y Garfield. En este universo todo cambia, incluso el traje. Completamente equipado con tecnología que supera la imaginación de cualquiera y nunca se había visto en un traje de Spider-Man, este tiene la inteligencia artificial que se convierte en una ventaja para el superhéroe y lo saca de varios aprietos.

No se puede hacer a un lado la relación de Peter Parker con Tony Stark… un conmovedor vínculo casi de padre e hijo que es importante tanto en la historia de Iron Man, como en la de Spider-Man, pues gracias a Stark, Parker se convirtió en un miembro fundamental de los Avengers. Por otro lado, la tía May no es la única diferente en esta película…, la enamorada de Peter, MJ, también es diferente.

Interpretada por Zendaya, en Homecoming y Far From Home, al principio parece pasar un poco desapercibida para Peter, se puede decir que es una relación de adolescentes en la que ambos están descubriendo poco a poco sus sentimientos, aunque Peter obvie un detalle importante, y es que MJ es muy observadora. En esta versión, Peter decide contarle su secreto, pero la diferencia es que, esta vez, MJ ya lo sabía.

Así se han retratado las diferentes versiones de Peter Parker a lo largo de estas casi dos décadas. Este jueves finalmente llega a los cines No Way Home, y los fanáticos al fin sabrán si el Spiderverse es real, y si verán luchar juntos a los tres Spider-Man en la misma película, un hecho que marcaría la historia del superhéroe neoyorquino. Aunque esto por ahora sea solo un rumor, algunos de los villanos de las películas pasadas sí harán parte de esta cinta, como es el caso del Doctor Óctopus de Alfred Molina, el Duende Verde de William Dafoe y Electro de Jamie Foxx.