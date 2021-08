Star, la nueva plataforma de streaming, tiene lista la programación de lanzamiento

Star+ es el nuevo servicio de streaming para el público adulto y los amantes del deporte que ofrece todo el contenido de ESPN y de entretenimiento general con series, comedias animadas, películas, documentales, producciones originales Star, regionales e internacionales, incluyendo contenido exclusivo, así como una vasta propuesta de películas de cine con estreno primero en Star+.

Con estrenos garantizados todos los miércoles y viernes, también presenta estrenos especiales en diferentes días de la semana.

Only Murders in the Building: luego, un episodio nuevo todos los martes. Protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez.

Only Murders in the Building | Tráiler Oficial Subtitulado | Star+

Love, Victor: primera temporada completa disponible exclusivamente en Star+.

Producciones originales latinoamericanas exclusivas

Terapia Alternativa: relata la historia de Selva, una excéntrica y reconocida terapeuta de parejas que ve desafiada su forma de hacer análisis ante la llegada a su consultorio de Elías y Malena, una pareja de amantes que va en busca de ayuda para separarse. Ante este nuevo e inexplorado desafío, Selva se embarca junto a esta pareja en un tipo de terapia atípica, que la hará traspasar todos los límites permitidos en su profesión.

Impuros: los nuevos episodios de “Impuros”, continúan la historia del narcotraficante Evandro do Dendê y el agente de policía Víctor Morello, quienes enfrentarán nuevos conflictos personales, familiares y criminales en el contexto de la guerra del narcotráfico latinoamericano.

Impuros | Trailer Oficial | Star+

No fue mi culpa México: una producción realizada en tres versiones locales, que narra historias sobre femicidios, inspiradas en hechos reales de mujeres de diversas edades, clases sociales y lugares de origen.

Bios Calamaro: la aclamada serie documental del sello National Geographic Original Productions, reconstruye la historia de las personalidades más destacadas de la cultura popular latinoamericana y revela anécdotas y detalles desconocidos de su vida artística y personal.

Comedias animadas

Los Simpson: colección completa de temporadas (1-32) disponible. Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y muchos de los habitantes de Springfield, son iconos televisivos reconocidos a nivel mundial y han cosechado millones de seguidores a lo largo y a lo ancho del planeta.

Solar Opposites: nueva serie de uno de los creadores de Rick and Morty.

Family Guy: nominada al Premio Emmy ® 2021 por Mejor Interpretación de Voz en off de personajes (Seth MacFarlane). La loca, ácida y políticamente incorrecta serie animada creada por Seth MacFarlane presenta las aventuras de la familia Griffin compuesta por Peter, un hombre con pocas luces y cuyas extrañas ideas suelen meterlo a él y a su familia en problemas.

Bob´s Burgers: nominada al Premio Emmy® 2021 como Mejor Serie Animada. La serie sigue la vida diaria de un hombre de clase trabajadora, Bob, y su familia peculiar con la que juntos dirigen un restaurante de hamburguesas e intentan sacar adelante el restaurante familiar.

Bobs Burgers - TV Trailer - Season 1

Ducanville: primera temporada completa completa.

American Dad!: completas las temporadas de la 1 a la 6.

Futurama: la colección completa de temporadas (1-10). Relata las aventuras de una familia americana liderada por Stan Smith, quien lleva al límite su vida cotidiana cuando aplica las mismas medidas drásticas que usaba en su trabajo en la CIA a su vida familiar.

Películas

Nomadland: ganadora del Premio Oscar® a Mejor Película, Mejor Actriz Protagónica (Frances McDormand) y Mejor Dirección (Chloé Zhao). Después del colapso económico de una colonia industrial en una zona rural de Nevada, Fern (Frances McDormand) junta sus cosas en una van y emprende un viaje de exploración por carretera, fuera de la sociedad convencional y como una nómada de la era moderna.

Judy: protagonizada por Renee Zellweger como Judy Garland.

Judy Trailer #2 (2019) | Movieclips Trailers

Amigos de vacaciones: Marcus y Emily se vuelven amigos de Ron y Kyla en un resort en México en busca de emociones fuertes.

Series favoritas de los fans

The Walking Dead (Temporada final): los sobrevivientes se han enfrentado a demonios del pasado y combatido amenazas, con amistades y relaciones que sufrieron el creciente daño colateral del apocalipsis.

American Horror Story: es la serie limitada de antología creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk que explora un tema y un escenario de terror diferente en cada entrega.

American Horror Story: Coven (Trailer) | Español | FX

Big Sky: un intenso thriller que sigue a los detectives privados Cassie Dewell (Kylie Bunbury), Cody Hoyt (Ryan Phillippe) y su ex mujer, JennyHoyt (Katheryn Winnick), quienes unen fuerzas para buscar a dos hermanas que fueron secuestradas por un camionero.

Genius Aretha: esta tercera temporada explora genio musical y la carrera incomparable de Aretha Franklin, además del enorme impacto y la influencia imperecedera que tuvo en la música y la cultura en todo el mundo.

Genius: Aretha Chain of Fools Trailer | National Geographic

The Last Man: la serie atraviesa un mundo postapocalíptico en el que un cataclismo diezma a todos los mamíferos que poseen un cromosoma Y, menos a un hombre cisgénero y su mono mascota.

A teacher: esta miniserie explora las complejidades y consecuencias de una relación prohibida entre Claire Wilson (Kate Mara), una joven maestra de una escuela suburbana de Texas, y su alumno Eric Walker (Nick Robinson).

Pose: es 1994 y el salón de baile parece un recuerdo lejano para Blanca, que lucha por equilibrar el hecho de ser madre con el de ser una pareja presente para su nuevo amor y su último trabajo como auxiliar de enfermería.