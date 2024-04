“Star Wars episodio I: La amenaza fantasma” regresa a salas de cine: conozca cuándo

Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman hicieron parte del elenco de “Star Wars episodio I: La amenaza fantasma”. Foto: Cortesía Disney Plus

El 19 de mayo de 1999 se estrenó ““Star Wars episodio I: La amenaza fantasma”. La película era el regreso a salas de cine de una de las grandes sagas de ciencia ficción iniciada en la década de 1970 por George Lucas. La cinta sería el inicio para que una nueva generación de espectadores conociera las historias ocurridas “hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana”. Además, el filme contó con una innovación de efectos especiales, que mezclaba los efectos prácticos clásicos con lo último en tecnología digital.

La película toma lugar “en los días de la Antigua República, cuando Anakin Skywalker (Jake Lloyd) era un niño y Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) era solo un estudiante”, según la sinopsis. La película costó US$115 millones y logró recaudar más de US$1.000 millones en todo el mundo. La película fue dirigida por George Lucas, el creador original de la saga, y tuvo a Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Pernilla August y Frank Oz en el reparto.

¿Cuándo ver “Star Wars episodio I: La amenaza fantasma” en salas de cine de nuevo?

La película regresará a salas de cine del 1 al 8 de mayo. Durante ese tiempo también coincide con la fecha especial de la franquicia conocida como el Día de Star Wars. Esto por la frase dicha en la película original de 1977, “May the force be with you” (en español significa “Que la fuerza te acompañe”), y que suena similar a “May the fourth”, es decir, el cuatro de mayo.

La preventa de las funciones inicia el jueves 25 de abril.

¿De qué se trata “Star Wars episodio I: La amenaza fantasma”?

Varados en el desértico planeta Tatooine tras rescatar a la joven Reina Amidala (Portman) de la inminente invasión de Naboo, el aprendiz de Jedi Obi-Wan Kenobi (McGregor) y su Maestro Jedi Qui-Gon Jinn (Neeson) descubren a Anakin (Lloyd), un niño de nueve años con una fuerza inusual en la Fuerza. Anakin gana una emocionante Podrace y con ella su libertad, ya que abandona su hogar para ser entrenado como Jedi. Los héroes regresan a Naboo, donde Anakin y la Reina se enfrentan a una invasión masiva, mientras los dos Jedi se enfrentan a un enemigo mortal llamado Darth Maul (Ray Park). Solo entonces se dan cuenta de que la invasión no es más que el primer paso de un siniestro plan de las resurgentes fuerzas de la oscuridad conocidas como los Sith.