Starzplay llega en enero con el estreno de “Express”

"Express", "Baptiste", "MalaYerba" y "The Great" son algunas de las series disponobles para enero en Starzplay. Foto: Cortesía

En enero, Starzplay llega con varios estrenos, que incluye la serie “Express”, que estrenará el domingo 16 y que cuenta la historia de una psicóloga criminalista, Bárbara (Maggie Civantos), y su familia, después de ser esta víctima de una de las formas más novedosas de violencia criminal que se está propagando de forma masiva... los secuestros exprés.

Asimismo, llega el estreno de la segunda temporada de “Baptiste” el domingo 2 de enero. “Baptiste” cuenta la historia del reconocido detective francés, Julien Baptiste (Tchéky Karyo) quien no se detiene ante nada para descubrir la verdad detrás de los casos más complejos de personas desaparecidas y que lo tienen completamente obsesionado.

Llega el final de temporada de MalaYerba el próximo 2 de enero. “MalaYerba” cuenta la historia de Félix, Mariana e Ignacio, tres jóvenes emprendedores, inteligentes y ambiciosos, que apuestan por un mercado que se acaba de legalizar en Colombia: el cannabis medicinal. Su empresa, KannaLab, se convierte rápidamente en el sueño de todo emprendedor y la envidia de su generación.

(Le recomendamos: “Eternals” y “La era de hielo”, entre los estrenos de Disney+ para enero)

Lista completa de series y películas para enero:

Series

Express: cuenta la historia de una psicóloga criminalista, Bárbara (Maggie Civantos), y su familia, después de ser ésta víctima de una de las formas más novedosas de violencia criminal que se está propagando de forma masiva... los secuestros exprés. Ambientada en un mundo en el que todo se mueve con tanta rapidez que la capacidad de comprensión y reacción de las personas se ha visto alterada de un modo que aún no se conoce cómo nos afectará, un grupo de personas sabe que el malestar puede convertirse en miedo y explotarse con fines lucrativos. Ahora que trabaja como negociadora en casos similares al suyo, Bárbara tiene la misión de entender por qué le ocurrió esto y descubrir a las personas que amenazaron su vida y la de su familia.

Express | Tráiler Oficial | STARZPLAY

Baptiste S2: cuenta la historia del reconocido detective francés, Julien Baptiste (Tchéky Karyo) quien no se detiene ante nada para descubrir la verdad detrás de los casos más complejos de personas desaparecidas y que lo tienen completamente obsesionado. Al comienzo de la segunda temporada, Julien Baptiste regresa al trabajo como detective privado y encuentra unos adolescentes fugitivos que no quieren ser descubiertos. Pero él no es el hombre que los espectadores conocieron al final de la primera temporada. Una horrible tragedia personal lo dejó con el corazón roto y alejado de su esposa Celia, por esta razón se encuentra buscando cualquier distracción, ya sea el fondo de una botella o un nuevo caso.

(Le puede interesar: Estas son las novedades que Amazon Prime Video trae para enero)

MalaYerba: Félix, Mariana e Ignacio, tres jóvenes emprendedores, inteligentes y ambiciosos, que apuestan por un mercado que se acaba de legalizar en Colombia: el cannabis medicinal. Su empresa, KannaLab, se convierte rápidamente en el sueño de todo emprendedor y la envidia de su generación. Sus fundadores son el equipo perfecto: Mariana tiene la tierra para cultivar; Ignacio tiene la red; y Félix, la semilla perfecta y única con la que gobernarán el mundo. Sin embargo, sus vidas se verán perturbadas cuando Lola, una periodista ambiciosa, ponga su mirada en su compañía y descubra que hay un pasado oscuro detrás de la famosa semilla.

MalaYerba | Tráiler Oficial | STARZPLAY

The Great S2: en la segunda temporada de “The Great”, Catherine finalmente toma el trono ruso por su cuenta, pero rápidamente aprenderá que destronar a su esposo fue solo el comienzo. Ahora, debe enfrentar las realidades de “liberar” a un país que no quiere ser libre. Su lucha para traer la iluminación a Rusia significará enfrentar a su propia corte y los más cercanos a ella, incluida su propia madre (interpretada por la estrella invitada Gillian Anderson). También, luchará contra su propio corazón mientras continúa navegando por su relación con Peter. En última instancia, Catherine aprenderá que para cambiar un país, debes dejar que te cambie, que hay una delgada línea entre el idealismo y la ilusión, y que convertirse en “Grande” le pedirá más de lo que podría haber imaginado.

Power Book II: Ghost S2: comienza su segunda temporada con Tariq St. Patrick aún huyendo del legado que lo persigue. Obligado a tomar la vida de su profesor, Jabari Reynolds, Tariq se encuentra alejándose más de aquello por lo que ha estado luchando: su familia. Con Tasha en testigos protegidos, Tariq sabe que debe sacrificar cualquier cosa para salvar lo que aún queda de su familia. Incapaz de hacerlo solo, recurre a quienes tienen poder e influencia: Davis MacLean y su nuevo socio, Cooper Saxe, así como Rashad Tate. Todos estos caminos tienen un precio elevado, por lo que vuelve a trabajar con los Tejada.

Power Book II: Ghost | TRÁILER OFICIAL DE LA TEMPORADA 2 | STARZPLAY

Películas

Marie Antoinette: la historia de Marie-Antoinette, una ingenua austriaca de 14 años que se casó con Luís XVI sin estar preparada para los problemas políticos de ser la Reina de Francia durante la Revolución Francesa.

(Le recomendamos: “Ozark” y “Rebelde”: Conozca las series y películas que Netflix estrenará en enero)

The Witch: en 1630, Nueva Inglaterra, los miembros de una familia de agricultores sospechan que la hija mayor es víctima de la brujería cuando el hijo menor desaparece repentinamente. El mal adopta muchas formas.

Trailer | THE WITCH | Starzplay

Mamma Mia!: Sophie solo tiene un deseo para que su boda sea perfecta: que su padre la acompañe al altar, ahora solo tiene que descubrir quién es él. La ganadora del Oscar Meryl Streep lidera un elenco de estrellas, que incluye a Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried y Dominic Cooper, en esta celebración musical de madres, hijas y padres, y amores verdaderos perdidos y encontrados. Basada en el gran éxito de Broadway y llena de canciones de ABBA.

Crimson Peak: una mujer (Mia Wasikowska) investiga visiones fantasmales en una remota mansión gótica donde vive con su nuevo marido (Tom Hiddleston) y su misteriosa cuñada (Jessica Chastain).