Stephen Amell, en la piel de un luchador profesional

Es conocido por dar vida a Oliver Queen en la serie “Arrow” y otras del universo DC. ¿Qué lo motivó a trabajar en un proyecto tan distinto?

Cuando me propusieron actuar en Heels fue una verdadera bendición. Estaba terminando la última temporada del programa, no sabía lo que quería hacer todavía y no estaba buscando trabajo activamente, para ser sincero. Como dije, que esto cayera en mi regazo fue una bendición. No podía creerlo cuando sucedió.

En “Heels” interpreta a Jack Spade, un luchador profesional. Al leer el guion, ¿qué le gustó de la trama y los personajes?

Cualquiera puede hacer un programa sobre lucha libre. Podríamos poner cuarenta minutos de combates cualquier noche y que se transmita en cada territorio. Podríamos poner al aire un episodio de lucha con contenido de alta calidad, y todo esto está bien y es bueno, y los combates son gran parte del programa. Pero si no te preocupas por los personajes y las relaciones interpersonales entonces ¿cuál es el impacto allí? La lucha libre es mucho más interesante cuando alzas la capucha y ves qué hay debajo. Es mucho más complicado de lo que uno podría pensar.

Es experto en lucha libre, pero ¿tuvo que hacer algún tipo de preparación física para interpretar a Jack?

Claro, un poquito. Se supone que Oliver Queen (personaje que encarna en The Flash, DC’s Legends of Tomorrow y Batwoman) se ve mejor en un póster de lo que realmente se vería en el mundo real, mientras que Jack debía tener muy buen estado físico. Estoy interpretando a un personaje contemporáneo; acabo de cumplir cuarenta y aumenté de peso de 9 a 11 kg. Quería que fuera rudo, que se viera muy convincente y estaba menos preocupado por cómo se veían mis abdominales. Con todo el trabajo y todo el contacto físico que vino con el papel, mi mayor lucha durante el proceso de grabación del programa fue mantener el peso. Así que tenía que comer y comer y comer.

¿Qué cree que hace al programa atractivo a escala internacional?

En cuanto a temática, la lucha libre en sí misma tiene una gran presencia internacional. Estuve en un programa de superhéroes previo a esto, éramos un gran fenómeno global. No conozco la historia de la lucha libre alrededor del mundo, pero sé que la WWE trabaja en especial en promover su contenido alrededor del mundo. Recientemente estuvieron haciendo espectáculos en Arabia Saudita, y antes cuando hacían tures, siempre iban a Europa, Australia y Suramérica y eso sin mencionar lo popular que es en Japón.

Heels | Official Trailer | STARZ

¿Cree que la narrativa dramática también atraerá a la audiencia?

Espero que las personas que no son fanáticas de la lucha libre y decidan ver la serie les gusten las relaciones y también se sorprendan de cuánto disfrutan las cosas en el ring. Y espero que, para un fanático de la lucha libre, si solo está viéndolo porque escuchó que es un programa de lucha libre, venga por la lucha libre y la disfrute, pero luego vuelva la siguiente semana también por el aspecto familiar y las relaciones. Estoy muy orgulloso de que ni siquiera tengamos contenido de lucha libre en el segundo episodio.

¿Cómo fue trabajar con Alexander Ludwig como su hermano en pantalla?

Fue maravilloso. Es un compatriota canadiense y tenemos una pequeña diferencia de edad allí, pero es alguien a quien admiro desde el punto de vista de la madurez y por la forma en que aborda su trabajo. Siempre está preparado, siempre tiene buenas ideas y nunca se aferra demasiado a ellas, por lo que no es inflexible en una escena. Tiene el físico que cuando los dos nos enfrentamos en el programa es algo real y eso se refleja en la pantalla. No todo el mundo se siente cómodo haciéndolo y no sé si eso es algo que obtuvo del rudo mundo de Vikingos o si es así porque es un tipo grande.

Aunque el mundo de la lucha libre es familiar para usted, ¿hubo algo que aprendió o que le pareció interesante?

Sé mucho al respecto a través de mis experiencias, por ejemplo, con la WWE y la AEW, pero siempre estás aprendiendo algo. Con Ricky Rabies, el personaje de CM Punk, esa idea del viejo ladrón de carnaval de un luchador que es muy de la vieja escuela y que ya casi no puede moverse, pero todo es teatral, fue interesante descubrir ese personaje tan peculiar. Trabajando con él, constantemente me enviaba viejos combates y cosas para ver, y realmente me puse a ver muchas cosas viejas de los años 70 y 80, solo para obtener algunas ideas para mi personaje de las cosas que podría hacer para hacer que la audiencia se riera y hacer que los fans abucheen, así como quizá también hagan reír a los fans.