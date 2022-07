“Stranger Things 4”: ¿cuál fue la reacción de Metallica por aparecer en la serie?

El tema “Master of Puppets”, de Metallica, fue empleado como parte de la banda sonora del capítulo final de "Stranger Things". Foto: Cortesía: Netflix

El final de la cuarta temporada de “Stranger Things” contó con una épica escena en la que Eddie interpreta con su guitarra “Master of Puppets”, la mítica canción de Metallica.

Y tras el furor que esta secuencia ha generado entre los fans de la serie, la banda ha compartido una publicación en redes sociales en la que muestran su gratitud por aparecer en la ficción sobrenatural de Netflix.

(Le recomendamos: “Rambo” y “Poltergeist”: Estas son las películas que cumplen 40 años)

En la escena en cuestión, perteneciente al noveno y último episodio de la cuarta temporada de “Stranger Things”, el líder de Fuego Infernal (Hellfire Club) es el encargado de atraer a los demomurciélagos que custodian la Mansión Creel en el Upside Down para dejarles vía libre a Nancy, Steve y Robin en su enfrentamiento contra Vecna.

Stranger Things 4 | Tráiler oficial | Netflix

Para llamar la atención de las bestias aladas, Eddie empuña su guitarra eléctrica, se sube a lo alto de su casa y toca este tema mítico de Metallica, que ha contado para la serie con pistas adicionales de guitarra interpretadas por Tye Trujillo, hijo del bajista de la banda, Robert Trujillo.

(Le puede interesar: “Stranger Things 5″: ¿qué se sabe de la última temporada de la serie de Netflix?)

Pocos días después del estreno de los dos últimos episodios de la serie en Netflix, Metallica ha compartido en Instagram el video de la escena en cuestión junto con un texto en el que remarcan su ilusión por ser parte tan importante de la banda sonora de la serie.

“La forma en la que los hermanos Duffer han incorporado la música en “Stranger Things” siempre ha estado a otro nivel, así que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran “Master of Puppets”, sino que construyeran una escena tan importante alrededor de ella”, asegura Metallica en la publicación, que roza ya los 4 millones y medio de likes.

(Lea también: “Siempre fui yo”, el Caribe colombiano en su esencia)

“Estábamos todos emocionados por ver el resultado final, y cuando lo hicimos nos quedamos totalmente alucinados... ¡está tan extremadamente bien hecho que algunas personas fueron capaces de adivinar la canción solo con ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn en el tráiler! ¿No es genial?”, prosigue el texto publicado por el grupo, que este miércoles actúa en el Mad Cool Festival de Madrid dentro de su gira europea.

Metallica - Master Of Puppets (Live)

“Es un honor ser parte tan importante del viaje de Eddie y, una vez más, estar en compañía de todos los demás artistas increíbles que aparecen en la serie”, finaliza la publicación de Instagram, que acompañan de varios hashtags. Entre ellos, #EveryoneIsWelcomeInTheMetallicaFamily.

(Le recomendamos: “Pan y Circo”, la serie de Diego Luna, presenta “Discriminando en español”)

Gracias a su presencia en “Stranger Things”, Metallica ha conseguido llevar de vuelta a “Master of Puppets a las listas de éxitos en plataformas como iTunes o Spotify. También lo ha hecho “Running Up That Hill”, el gran éxito de Kate Bush que suena al comienzo de la cuarta temporada.

Kate Bush - Running Up That Hill - Official Music Video

“Master of Puppets”, la canción más interpretada por la banda en sus directos, es una alegoría sobre las drogas y cómo estas sustancias, y su dependencia, controlan el cuerpo de sus consumidores como si fueran una marionetas y del proceso de autodestrucción que desatan las adicciones.

(Además: “El mundo perdido de Cumbiana”, un viaje hacia el origen)

“Es una canción que trata básicamente sobre las drogas, sobre cómo se cambian los papeles y en lugar de controlar tú lo que consumes y lo que haces, cómo son las drogas te controlan a ti”, explicó James Hetfield, cantante, guitarrista y miembro cofundador de Metallica junto con el batería Lars Ulrich.