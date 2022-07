“Siempre fui yo”, el Caribe colombiano en su esencia

Para interpretar a "El Faraón", Christian Tappan tuvo que aprender a tocar guitarra y asimilar actitudes de los músicos. / Cortesía: Disney+

Ya está disponible en Disney+ una de las series más esperadas del año: “Siempre fui yo”. La nueva producción de Disney+ Original Productions, protagonizada por la actriz y cantante Karol Sevilla, el cantante Pipe Bueno y el reconocido actor Christian Tappan, desembarcó en la plataforma con todos sus episodios. Se trata de una historia atrapante que se desarrolla en el Caribe colombiano y que combina romance, misterio y mucha música. Además, ya se puede escuchar la banda sonora, integrada por 13 canciones originales en las principales plataformas de audio y video.

Realizada por The Mediapro Studio, Siempre fui yo sigue las aventuras de Lupe, una chica mexicana cuya vida da un giro inesperado cuando se entera del fallecimiento de su padre, El Faraón, quien a la vez fue la máxima estrella musical de Colombia, y decide dejar atrás su país para viajar a Cartagena y asistir al funeral.

Siempre Fui Yo | Tráiler Oficial | Disney+

Rápidamente se da cuenta de que allí nada es lo que parece y decide inscribirse en un concurso musical para estar cerca del entorno de su padre e investigar su sospechosa muerte. Junto a Noah, un joven exasistente de su padre, Lupe se embarca en una misión llena de peligro.

Para Tappan, interpretar a El Faraón supuso uno de los más grandes retos de toda su carrera, pues es actor y no músico… así que tuvo que aprender. “Felipe Cano pensó que podía ser El Faraón, pero es curioso, porque no canto ni toco guitarra, y aun así él me decía que tenía su esencia”, comentó a El Espectador. “Decidí intentarlo, hice un casting, y para mi sorpresa les gustó... comenzamos a trabajar en el personaje, a entrar en este mundo de la música y a entender un poco cómo suena un artista en tarima, cómo ser un gran juglar en Cartagena, etc.”, agregó.

Según Christian Tappan, esta serie es un thriller en el que los personajes se cuestionan mucho de lo que pasó con El Faraón y su muerte, pero a la vez hay música, buena energía y roles muy entrañables encarnados por gente joven que le dan vida a la serie. “Este proyecto es muy particular, divertido y entretenido, que además conserva muchas cosas típicas de Disney”, comentó Tappan.

Y es que la banda sonora original de la nueva producción presenta los géneros más diversos, incluyendo baladas, canciones pop y vallenatos, ritmo típico de la región de Colombia donde transcurre la historia. Varios de los temas son interpretados por Sevilla y Bueno, y cuentan con la producción de Mauricio Rengifo, integrante de la dupla Cali y El Dandee, y Andrés Torres.

“La canción más bonita”, sencillo principal de la serie, forma parte del álbum oficial de “Siempre fui yo” y el video promocional fue lanzado recientemente. La magia de esta producción no radica solo en la historia, sino también en los sonidos que la acompañan, por eso para Tappan fue un gran desafío interpretar a El Faraón, y aunque desde niño soñó que alguna vez podría estar cantando en un escenario, ese destino no le tocó a él, sino a su hermano William, y quiso crear a su personaje apropiándose de ese talento.

“La esencia del músico es muy diferente a la del actor”, comentó, agregando que tuvo que comenzar desde cero, estudiar, analizar y lograr que la gente se enamorara de El Faraón. “Ese fue un gran aprendizaje para mí después de tantos personajes que he interpretado a lo largo de mi carrera”.

Ya con la convicción clara de crear un personaje divertido, antagonista, pero no mucho, el actor comenzó a entender ese “ángel” que tienen los músicos, sobre todo porque El Faraón llevaba 40 años montado en un escenario y sabía exactamente qué hacer, hacia dónde mirar, cómo sonreír y provocar ese sentimiento de euforia en el público. Intentó tocar la guitarra y hacer que su puesta en escena se viera natural.

“Algo que me costó, pero lo logré, fue meterme en el papel de pertenecer al Caribe colombiano, porque yo soy de Bogotá, así que también encontré una complejidad a nivel cultural y quería lograr tener esa esencia y esa temperatura que caracteriza a esta zona del país, porque van a un ritmo distinto que la gente del interior”, afirmó reconociendo que en su carrera ha hecho de paisa, caleño, rolo… pero nunca de costeño, y para todo hay una primera vez.

Aunque Disney ya dejó ver una gran parte de la cultura colombiana con la película Encanto, que habla de las arepas, los trajes típicos y demás, Siempre fui yo pretende mostrar otra Colombia a partir de sus escenarios, sus paisajes, su música y todos los personajes que están llenos de energía.

“Siempre fui yo”, la serie que busca mostrar la magia del Caribe colombiano en diez episodios de 40 minutos ya está disponible en Disney+, y además de Tappan, también está protagonizada por José Julián Gaviria (Felipe), Simón Savi (Charly), Antonio Sanint (Lucas Martin), Adriana Romero (Wendy), Juliana (Angie), Dubán Prado (Sammy), Alejandro Gutiérrez (Kevin), Katherine Escobar (Mercedes), Eliana Raventós (Lucía), Marisol Correa (Cecilia) y Felipe Botero (Ariel).