“Stranger Things 4”, más oscura que nunca

Los hermanos Duffer también son los productores ejecutivos de la serie, junto con Shawn Levy y Dan Cohen.

Aterradora, miedosa y estremecedora, así es la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix Stranger Things, creada por Matt y Ross Duffer y situada solo seis meses después de la batalla de Starcourt, que sembró el terror y la destrucción en Hawkins. Esta vez la pandilla de amigos se separa por primera vez, y todos intentan recuperarse a pesar de los problemas. En esta época en la que se sienten tan vulnerables, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural, todo un misterio que, si se llegara a resolver, acabaría con los horrores del Mundo del Revés.

El primer volumen de la cuarta temporada trajo consigo otra etapa en la vida de sus protagonistas Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), y no solo en la ficción, sino también en la realidad. Obtuvieron su papel hace ya varios años, en 2015, cuando solo eran unos niños, pero poco a poco han ido evolucionando a la par de sus personajes.

Y es que, aunque Stranger Things siempre ha tenido la premisa del terror con sus monstruos y las sádicas muertes de algunos personajes, al principio podría decirse que esto era casi implícito, pero cuando la trama avanza, el terror aumenta. Esta vez no se trata solo del Upside Down, sino también de los traumas que agobian a todos los habitantes de Hawkins, y de un ser malvado tan despiadado, que usa el agobio, el desespero y la tristeza como su fuente de poder.

Para Finn Wolfhard, que ha interpretado a Mike desde que tiene nueve años, ha sido todo un aprendizaje poder ser parte de este proyecto, y sobre todo de ver cómo la serie ha evolucionado tanto, hasta tal punto de convertirse en una de las más vistas de la plataforma. “Soy muy afortunado de interpretar a Mike y poder volver a él en cada comienzo de temporada, pues no he tenido otro personaje en el mundo de la actuación que me permita sentirme tan cómodo”, comentó el actor a El Espectador.

En esta temporada Mike llega a Los Ángeles con la intención de ver a Once en su nuevo entorno, y a la vez reencontrarse con su mejor amigo, Will. Llevan un tiempo separados, pero se da cuenta de que su novia está pasando un mal rato en su nueva vida. Once ya no es Once, sino Jane… una chica común y corriente que tras luchar contra el Mind Flyer en la tercera temporada se quedó sin poderes, y ahora debe acostumbrarse a vivir sin ellos.

“Interpretar a Once me sale natural, una vez estoy en el set simplemente me fluye ser ella. El hecho de crecer dentro del show y tener que rapar mi cabeza cuando solo tenía 10 años fue increíble, ahora tengo 17 y sigo interpretando cada etapa de su vida, madurando junto a ella, y sobre todo creciendo con todos mis compañeros de trabajo, que también son mis mejores amigos”, comenta Millie en entrevista exclusiva con El Espectador, refiriéndose a esta nueva etapa por la que atraviesa Once, donde tendrá que enfrentarse al bullying y a personas que solo quieren lastimarla, pero deberá hacerlo sin sus poderes.

El contexto cambia para todos en esta entrega, no solo para Once (Jane) y Mike. En el caso de Lucas, está empezando otra etapa de su vida, en la que el amor por el baloncesto ahora es el protagonista, dejando a un lado los juegos frikis que disfrutaba en compañía de Mike, Dustin y Will. Cambió de amigos, y aunque sigue sintiendo un gran cariño por los de antes, quiere arriesgarse a vivir algo nuevo. Lo que no sabe es que sus viejos amigos van a necesitarlo más de lo que piensa. Y ni hablar de Max, que tras la muerte de su hermano Billie y la ausencia de su mejor amiga, Once, no sabe cómo lidiar con el dolor. Le va mal en sus clases, parece siempre distante y su actitud es otra, pero en medio del caos una tragedia la une con Dustin, Steve, Robin y Nancy.

Los nuevos personajes que forman parte de esta temporada son víctimas directas del nuevo monstruo que amenaza con destruir Hawkins y el mundo entero. La razón por la que la cuarta temporada de la serie es tan oscura y aterradora con respecto a las demás, es por la forma física de este espectro y la manera en la que acaba con sus víctimas. La serie es explícita y sangrienta en algunos momentos, sin duda.

“Creo que nuestra meta con la serie es siempre hacer algo diferente y asegurarnos de que la trama está evolucionando, y eso es justo lo que pasa en muchos aspectos, porque los chicos también están creciendo. Es divertido, ya ni siquiera puedo llamarlos niños porque son adultos jóvenes ahora”, comenta Ross Duffer, agregando que uno de los elementos más importantes de esta entrega es esta nueva amenaza que Hawkins enfrenta, y que Once no está para proteger a nadie, y si estuviera, no sería de mucha ayuda sin poderes.

Por supuesto, no hay que olvidar a Hopper, que desapareció en el capítulo final de la tercera temporada y que todos creen muerto… aunque un avance publicado el año pasado reveló que eso no era del todo cierto… Joyce no se cansará de saber la verdad sobre lo que le pasó, y para eso necesitará la ayuda de un viejo amigo.El primer volumen de la cuarta temporada de Stranger Things ya está disponible en Netflix. Los últimos tres episodios que componen la segunda parte de la temporada estarán disponibles a partir del 1° de julio.