Suso, reinventando su programa con grandes sorpresas

Suso está inquieto por tener a su lado al clon de Yesica Yuyeimi, una mujer que sea el doble perfecto, tenga buen sentido del humor y una gran creatividad. / Cortesía: Caracol TV

¿Qué novedades trae “The Suso’s Show” para este año?

Tenemos de todo, pero quiero empezar contándoles que estamos en Amazon Prime Video, una de las plataformas en streaming más importantes a nivel mundial... tenemos un show que se llama Por amor al humor, en el que hablamos del amor, vamos a hacer una escuela del amor en la que le enseñamos a la gente a amar, a quererse, porque el mundo necesita más de eso.

¿Cómo nació la idea de hacer el formato “Por amor al humor”?

Ellos nos dijeron que querían hacer un proyecto con nosotros, porque ya habían tenido a otros personajes y necesitaban otra imagen fuerte, contundente y sensual como yo. Empezamos a pensar en qué queríamos decirle al mundo a través de este show, y a mí me gusta tanto hablar del amor, porque siento que es lo que mueve el mundo... así que decidimos armar un show en el que habláramos sobre las cosas que amamos hoy en día, como por ejemplo las mascotas, e incluso a nuestra madre, porque el amor que sienten ellas por nosotros es incondicional, hasta que uno llega con una novia que a ellas no les gusta. Todo eso, entre muchas otras cosas, como los actos de amor, las parejas, los traumas... etc.

¿Qué fue lo que más disfrutó de hacer este proyecto para Amazon?

El pago lo disfruté mucho. Pero también disfruté la conexión con la gente, porque a mí me gusta mucho improvisar, y eso lo grabamos en pandemia. Me encantó poder volver a ver a la gente, sentir el público cerquita, eso me parece espectacular. Eso para mí es fundamental, la interacción con toda la gente que me ama.

¿Cómo vivió la pandemia?

Fue complicado, porque The Suso’s Show lo hicimos desde la casa durante año y medio. Fue estresante, pero a la vez un gran reto. A la gente le gustó mucho, pudimos mantenernos... Estuve aquí como en un crucero, cruce para el baño, para la cocina, para el cuarto, porque como no se podía salir, así me tocaba. Aprendí cuántas vueltas daba la lavadora en cada ciclo, a los cuántos minutos se prende y se apaga la nevera sola, hice un montón de pendejadas. Fue difícil, porque no tuvimos eventos, ni nada de eso, pero afortunadamente sobrevivimos.

¿Recuerda esa sensación de volverse a reunir con su público?

Claro, casi lloro cuando volví al estudio a grabar el programa. Estaba más contento que Britney Spears cuando le dieron la custodia de ella misma, porque hacer shows virtuales donde uno no sabía si la gente lo estaba viendo no, si se estaban riendo o no, si les gustaba o no... eso es como votar por los políticos a la presidencia: un acto de fe.

“The Suso’s Show” cumple trece años este año. ¿Cómo se renueva el programa a lo largo de los años?

Ha sido un trabajo duro, pero siempre estamos pensando en cosas distintas. Por ejemplo, este año tenemos el reality de Yesica Yuyeimi, donde vamos a entregar $20 millones a la ganadora. Tenemos nuevas secciones también, como la de El diccionario, donde vamos a entregar $1 millón en cada programa. Nunca nos quedamos, como diría algún coach, en la zona de confort, sino que nos proyectamos y miramos hacia el futuro. Eso es lo que hacemos con el programa.

Está buscando a la doble de su novia Yesica Yuyeimi. ¿Cómo funcionará este “reality”?

Si son actrices, si son empíricas, si son animadas en su casa y tienen la energía y quieren ganarse $20 millones, preséntense. Manden un casting a la página de Caracol TV https://www.caracoltv.com/the-susos-show/buscando-a-yesica-yuyeimi. Tendremos dos figuras muy importantes de la actuación en Colombia como jurados de este formato. Buscamos que la doble sea una persona decidida, que tenga actitud, le gusten el humor y la comedia, que no tenga pena a nada, actúe bien y esté buena, y si no lo está, al menos que sea una fea empoderada.

¿De qué tratará “El diccionario”?

Se me ocurrió hacer una sección donde las familias se presentan, mandan un video a Caracol TV diciendo qué harían con $1 millón y, dependiendo de ese video, seleccionamos algunas para que vayan al estudio y participen en el juego llamado El diccionario.