Billie Eilish y BTS, en la banda sonora de la tercera temporada de Bridgerton

Parte del elenco de la serie la exitosa serie de época "Bridgerton", de Netflix. Foto: Cortesía: Netflix

En la temporada 3: parte 1, el compositor Kris Bowers presenta una musicalización orquestal acompañada por una serie de canciones pop contemporáneas que han sido transformadas en elegantes versiones instrumentales. Desde “Happier Than Ever” de Billie Eilish, “Dynamite” de BTS y “Cheap Thrills” de Sia, reimaginadas por el Vitamin String Quartet a las versiones de “Jealous” de Nick Jonas interpretada por Shimmer, “Snow On The Beach” de Taylor Swift y Lana Del Rey interpretada por el Atwood Quartet. La música de la parte 1 de la tercera temporada que se estrena este jueves.

Los fans podrán disfrutar de la primera canción original de la franquicia, “All I Want”, escrita por Rogét Chahayed (“Kiss Me More” de Doja Cat), Wesley Singerman (“Butterfly” de Jennifer Lopez), Taylor Dexter (“Die for You” de Joji) y Nicole Cohen (“Sensitive” de Meghan Trainor).

El compositor Kris Bowers hizo arreglos para una versión orquestal que aparecerá en Bridgerton Temporada 3: Parte 2; la artista ganadora de dos premios Grammy Tori Kelly interpreta la canción en la próxima celebración de la boda de fans de Bridgerton, y también actuará en directo en el estreno mundial de Bridgerton en Nueva York el 13 de mayo. La banda sonora de la segunda parte estará disponible el 13 de junio.

Con las temporadas 1 y 2 en la Lista de las series más populares en Netflix de todos los tiempos, las icónicas bandas sonoras de Bridgerton son muy apreciadas por su capacidad para tender puentes entre la música clásica y la contemporánea. Las bandas sonoras de las temporadas 1 y 2 debutaron en el número 1 de las listas de música clásica de Billboard y un mes después del estreno de la primera temporada; mientras tanto, Vitamin String Quartet registró un aumento del 350 % en el número de personas que escucharon su música en streaming cuando musicalizó la segunda temporada, lo que demuestra la influencia musical de la serie.

Justin Kamps, supervisor musical de Bridgerton temporada 3 le dijo a Tudum.com que ″empiezo a pensar en canciones del pasado que podrían servir para esto y también en éxitos actuales que podrían tener sentido”, sobre cómo empezó el proceso. “Después, todo se reduce al guion y a los temas. Y a veces al principio se trata de lo que encaja con la coreografía y más tarde con la escena y la emoción”, añadió.

“Este año tenemos muchas versiones que no forman parte necesariamente de las secuencias de baile, y es porque hemos encontrado algunos lugares bonitos para insertar algo que pueda servir como una versión divertida que no tenga que estar necesariamente unida a una secuencia de baile. Y creo que eso ha sido muy divertido esta temporada. Estoy ansioso por que todo el mundo lo vea”.

Kris Bowers, compositor de Bridgerton temporada 3 señala que “poder escribir un nuevo tema para Colin, un nuevo tema para Penn, un nuevo tema para los dos juntos fue muy divertido y definitivamente infundió un nuevo sentimiento en el sonido y la banda sonora para esta temporada”, dijo el supervisor musical Kris Bowers a Tudum.com. “Mi idea sobre Colin y Penn era la timidez y ese juego de dos pasos adelante, un paso atrás. El tema que escribí melódicamente tiene esta forma que pretende evocar esta sensación de dar un paso adelante e inclinarse hacia atrás”.

Tori Kelly, artista ganadora de dos premios Grammy agrega que ”cantar en la boda fue una experiencia mágica. Cada detalle estuvo muy bien pensado y se sintió muy especial. Me siento honrada de haber podido ser una pequeña parte de un día tan hermoso”, dijo Tori Kelly sobre la boda de los fans de Bridgerton. “Estoy impaciente por interpretar mi nueva canción “All I Want”. El hecho de que sea la primera vez que una canción original forme parte de Bridgerton hace que toda la experiencia sea aún más especial. De verdad, estoy muy emocionada de poder ser parte de esta increíble serie a mi manera”.

Sinopsis:

De la mano de Shondaland y Jess Brownell, la nueva showrunner, llega la temporada 3 de Bridgerton. En esta entrega, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha abandonado su sueño de conquistar a Colin Bridgerton (Luke Newton) después de oír lo que dijo de ella en la temporada anterior. Ahora que eso quedó atrás, Penelope decide que es hora de casarse, preferentemente con alguien que le ofrezca la independencia que necesita para seguir siendo Lady Whistledown, lejos de su madre y de sus hermanas.

Por desgracia, sus inseguridades socavan todos sus intentos de matrimonio. Mientras tanto, Colin vuelve de su viaje de verano contento con su imagen renovada, pero lo descoloca el inesperado desdén de Penelope, la única persona que siempre lo quiso tal cual es. Con la esperanza de recuperar su amistad, Colin le propone ayudarla a tener más confianza para encontrar un pretendiente. Cuando esa mentoría comienza a rendir frutos, Colin se pregunta si lo que siente por Penelope es amistad... o algo más. Y como si todo eso fuera poco para Penelope, está distanciada de Eloise (Claudia Jessie), quien ha encontrado apoyo en una persona impensada, y pasar tanto tiempo con los Bridgerton hace que sea cada vez más difícil mantener el secreto de su “alter ego”, Lady Whistledown.