“The Acolyte”: así es la nueva serie del universo “Star Wars”

Leslye Headland (Russian Doll) es creadora, showrunner y productora ejecutiva de la serie. Foto: Cortesía

Disney+ anunció hoy el elenco de “The Acolyte”, la próxima serie original de Star Wars de Lucasfilm. A la ya anunciada Amandla Stenberg (The Hate U Give), se suman Lee Jung-jae (Squid Game), actor ganador de un premio Emmy, Manny Jacinto (Nine Perfect Strangers), Dafne Keen (His Dark Materials), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Charlie Barnett (Russian Doll), Dean-Charles Chapman (1917) y Carrie-Anne Moss (The Matrix).