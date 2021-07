“The Beatles: Get Back”, el documental de Disney+ con material inédito de la banda

The Walt Disney Studios, Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions Ltd. anunciaron que Disney+ traerá a los fans y amantes de la música de todo el mundo: The Beatles: Get Back , una serie documental original de Disney+ dirigida por Peter Jackson, que se estrenará el 25, 26 y 27 de noviembre.

Debido a la enorme cantidad de material que Peter Jackson ha revisado, y que ha pasado editando y restaurando los últimos tres años, el documental se presentará en tres episodios separados y cada episodio tiene aproximadamente dos horas de duración.

“Yo mismo soy un gran admirador de los Beatles, así que estoy absolutamente emocionado de que Disney+ sea el hogar de esta extraordinaria serie documental del legendario cineasta Peter Jackson”, manifestó Bob Iger, Executive Chairman and Chairman of the Board, The Walt Disney Company.

“Esta fenomenal colección de material inédito nos ofrece una mirada sin precedentes a la estrecha camaradería, genio creativo e increíble impacto de uno de los grupos más icónicos e influyentes a nivel cultural de todos los tiempos, y no podemos esperar a compartir The Beatles: Get Back con los fans de todo el mundo”.

Peter Jackson comentó: “En varios aspectos, el extraordinario material de Michael Lindsay-Hogg capturó múltiples líneas argumentales. La historia como amigos y como personas. Es la historia de flaquezas humanas y una asociación divina. Es un relato minucioso del proceso creativo, con la composición de emblemáticas canciones bajo presión, en medio del clima social de principios de 1969. Pero no es un relato nostálgico: es crudo, honesto y humano. Durante más de seis horas, llegarán a conocer a los Beatles con una intimidad que jamás habrían creído posible”.

Y agregó: “Estoy muy agradecido a los Beatles, a Apple Corps y Disney por permitirme presentar esta historia de la manera en que debía ser contada. He estado inmerso en este proyecto durante casi tres años, y estoy muy emocionado de que el público de todo el mundo finalmente pueda verlo”.

Jackson es la única persona en 50 años que tuvo acceso a estos archivos cinematográficos privados. The Beatles: Get Back es la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras planean su primer concierto en vivo en más de dos años, y retrata la composición y ensayos de 14 canciones nuevas, originalmente concebidas para ser lanzadas en un álbum de acompañamiento en vivo. El documental presenta —por primera vez en su totalidad— la última interpretación en vivo de los Beatles como grupo, el inolvidable concierto en la azotea de la calle Savile Row de Londres, así como otras canciones y composiciones clásicas que aparecen en los dos últimos álbumes de la banda: Abbey Road y Let It Be.

El documental está siendo realizado con el apoyo de Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison.