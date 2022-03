“The flight attendant” adelanta el teaser de su segunda temporada

Kaley Cuoco como Cassie Bowden en "The flight attendant". Foto: Vía Instagram

El misterio continúa! Kaley Cuoco se vistió nuevamente de azafata para interpretar a Cassie en la segunda temporada de “The Flight Attendant”. Esta serie es una comedia de humor negro y suspenso basada en la novela del mismo nombre del exitoso autor de New York Times, Chris Bohjalian.

El teaser de la segunda temporada, publicado por HBO Max, deja entrever que Cassie tendrá que enfrentarse nuevamente a un crimen que deberá resolver.

The Flight Attendant Season 2 | Official Teaser | HBO Max

La primera temporada tuvo 8 intrigantes episodios que muestran cómo la vida puede cambiar en un segundo. En esta historia, una azafata llamada Cassie coquetea con un viajero del vuelo que está atendiendo. Tienen una noche llena de romance y licor, y a la mañana siguiente se despierta en un hotel con el cadáver de este hombre a su lado sin recordar lo sucedido. Así que se ve obligada a averiguar a diestra y siniestra quién es el verdadero asesino para demostrar su inverosímil inocencia mientras se enfrenta a su oscuro pasado.

“The Flight Attendant” se centra en diferentes problemas que hacen parte de la vida de Cassie. El más evidente de ellos es su alcoholismo, una adicción que le costó el no recordar lo que pasó realmente esa noche. También se muestra el abuso familiar que sufrió en su niñez y cómo este le ha causado traumas en su presente. Además, la serie muestra el valor de la amistad y la importancia de comprender que no todas las personas son buenas.