“The Handmaid’s Tale” obtiene 21 nominaciones a los premios Emmy

La Academia de Televisión de Estados Unidos anunció las nominaciones para la 73ª edición de los premios Emmy.

Entre las favoritas, la multipremiada “The Handmaid’s Tale”, la exitosa serie que se ve por la plataforma de streaming Paramount+, obtuvo por su cuarta y más reciente temporada, 21 nominaciones, la mayor cantidad respecto a años anteriores, incluyendo “Mejor serie dramática”.

La producción basada en la novela distópica de la escritora canadiense Margaret Atwood “El cuento de la criada”, acumula desde la edición 2017 de los premios un total de 75 nominaciones y 15 Emmys ganados.

Este año competirá en la gala de premiación que se celebrará el próximo 19 de septiembre en las principales categorías que se detallan a continuación:

Mejor serie dramática:

The Boys

Bridgerton

The Crown

The Handmaid’s Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

Mejor actor de reparto en serie dramática:

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

O-T Fagbenie (The Handmaid’s Tale)

John Lithgow (Perry Mason)

Tobias Menzies (The Crown)

Max Minghella (The Handmaid’s Tale)

Chris Sullivan (This Is Us)

Bradley Whitford (The Handmaid’s Tale)

Michael K. Williams (Lovecraft Country)

Mejor actriz de reparto en serie dramática:

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale)

Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)

Aunjanue Ellis (Lovecraft Country)

Emerald Fennell (The Crown)

Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale)

Samira Wiley (The Handmaid’s Tale)

Mejor actriz invitada en una serie dramática:

Sophie Okonedo

Clarie Foy

Alexis Bledel (The Handmaid’s Tale)

McKenna Grace (The Handmaid’s Tale)

Phylicia Rashad