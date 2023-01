“The Last of Us”, del videojuego a la televisión

Bella Ramsey y Pedro Pascal interpretan a Ellie y Joel respectivamente. / Cortesía: HBO Max Foto: Cortesía: HBO Max

De Craig Mazin —creador de Chernobyl y ganador del premio Emmy— y Neil Druckmann —creador del aclamado videojuego del mismo nombre—, The Last of Us (serie original de HBO) ya es una realidad. La producción contará lo que sucede 20 años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) —una niña de 14 años— de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EE. UU. dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

En entrevista con El Espectador, los protagonistas hablaron de las razones por las que decidieron involucrarse en el proyecto, los retos y los aprendizajes que les dejó la serie.

¿Por qué quisieron participar en “The Last of Us”?

Pedro Pascal: Todo fue gracias a Craig Mazin y HBO. No había oído hablar del juego antes de conseguir el papel, pero me dieron los primeros dos guiones y pensé que eran asombrosos. Debido a los guiones de Craig, conocerlo a él y su nivel de narración fue que decidí dar el paso. Y luego no fue más que regalo tras regalo.

Bella Ramsey: Los guiones fueron los mejores que he leído nunca, y leerlos se convirtió en una experiencia espiritual. Cuando salían guiones nuevos, tenía que estar sola en un lugar donde nadie pudiera hablarme, y simplemente los digería. ¡Fue increíble! Realmente me sentí transportada durante una hora y creo que eso se traducirá perfectamente en la pantalla.

Bella, ¿decidió evitar jugar al videojuego para no dejarse influenciar por la actuación de Ashley Johnson?

¡Sí! En una llamada de Zoom que hice con Craig y Neil, me preguntaron si había jugado el videojuego. Dije que no y me dijeron: “No lo juegues”, porque querían protegerme y no querían que sintiera que tenía que copiar el juego y la icónica Ellie de Ashley.

Pedro, ¿se considera “gamer”? Si es así, ¿compró el juego de “The Last of Us” luego de hacer la serie?

¡Yo estaba bajo las mismas órdenes! Craig preguntó si había jugado el juego. Dije que no lo había hecho y él también me dijo: “Sigue así”. ¡Pero fui a sus espaldas y pedí que Naughty Dog me enviara una PlayStation! Intenté jugar con mis sobrinos, perdieron la paciencia y me quitaron la consola.

¿Cuánto disfrutó filmar las secuencias de acción, Bella?

¡Me encantan las acrobacias! Creo que si no fuera actriz, me gustaría ser doble. Amo esforzarme físicamente, así que fue genial. Al principio me dijeron que habría algunas acrobacias, pero no demasiadas. Disfrutaba pelear en un ambiente controlado donde nadie salía lastimado. Era la situación perfecta. ¡En realidad, me lastimé un poco! Me metí mucho en el papel.