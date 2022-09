“The Serpent Queen”: el drama histórico de una antiheroína

Una escena de la serie "The Serpent Queen", la historia de Catalina de Médici. / Cortesía Starzplay Foto: © 2021 Starz Entertainment, LLC - Shanna Besson

Justin Haythe es guionista, productor ejecutivo y cineasta porque le gusta descifrar el gusto de las audiencias y transformar ese análisis en imágenes en movimiento. Desde cada arista que maneja este creador estadounidense, la pregunta que se formula es distinta, pero siempre tiene en cuenta el hecho de poder cautivar con su trabaja a un número mayor de espectadores.

Cuando Haythe empezó a pensar en la posibilidad de llevar a la pantalla chica la historia de una “antiheroína”, a grandes rasgos, el libro Catalina de Médici: Reina del Renacimiento de Francia, de Leonie Frieda, le estaba rondando la cabeza desde hacía tiempo. No conocía mucho sobre el personaje, pero algo le indicaba que podía ser un relato sólido.

Cuando se aproximó con decisión a las páginas escritas por Frieda las sospechas de Haythe se transformaron en certezas y comenzó el proceso de gestación de la serie The Serpent Queen, que también ha recibido el nombre de Medici Bitch porque, precisamente, logra evidenciar las características, algunas bondadosas y otras rastreras, de Catalina de Médici.

Mientras más leía sobre el personaje, más seguro estaba Justin Haythe de que tenía en su poder una historia con todos los tintes para convertirse en una serie de esas que conquistan el éxito en televisión o en las plataformas de streaming. Catalina de Médici nunca dejó de sorprender al productor, y eso lo motivó más para enfocarse en ella para realizar este relato.

A los 14 años, la joven y huérfana Catalina (Liv Hill) se casa con el heredero de la corte francesa del siglo XVI. A pesar de su condición de plebeya, su tío, el papa Clemente (Charles Dance), negoció una gran dote y una alianza geopolítica a cambio de esta unión. Sin embargo, en su noche de bodas, la protagonista descubre que su esposo está perdidamente enamorado de Diane de Poitiers (Ludivine Sagnier), una bella dama de compañía que le dobla su edad.

Con ese preámbulo, Justin Haythe estructuró la serie The Serpent Queen, y lo hizo pensando en darle desarrollo a un drama histórico, pero con la intención de reflejar sucesos de la realidad social de la actualidad. El ascenso de Catalina de Médici, interpretada en su edad adulta por Samantha Morton, ganadora de un Globo de Oro y nominada en dos ocasiones a los Premios BAFTA, es también un relato sobre el poder en épocas contemporáneas.

The Serpent Queen acaba de aterrizar en el servicio de streaming de Starzplay. Su estreno oficial para América y Europa fue el domingo 11 de septiembre y desde entonces la frase “Medici Bitch” se escucha con más frecuencia. Justin Haythe opta por la prudencia y asegura que el personaje central de la serie es mucho más que una malvada y le aplaude su decisión de seguir adelante sin mirar atrás y sin sentirse una víctima por su dura infancia.

Conversamos con Justin Haythe para conocer más detalles sobre “The Serpent Queen”.

Como productor, de dónde nació su interés por contar en televisión esta historia. ¿Por qué tomó la decisión de inclinarse por Catalina de Médici como personaje?

No conocía mucho sobre Catalina de Médici realmente, pero cuando leí el libro Catalina de Médici: Reina del Renacimiento de Francia, de Leonie Frieda, me sorprendí por lo moderna que se sintió. Ella era muy pragmática, una sobreviviente... y lo que puedo decir es que siempre fue una maestra de la manipulación. Clásicamente, ese personaje es una “antiheroína” y me llamó la atención ver a una mujer en este rol, haciéndolo tan bien y siendo tan exitosa. Me pareció una historia con mucho potencial, y por eso tomé la decisión de llevar esta historia a la pantalla chica.

En la serie de Starzplay se evidencia a una persona realmente malvada como Catalina de Médici en su versión adulta, pero una niña muy inocente y solitaria, ¿qué tanta ficción hay en esta propuesta audiovisual?

Como realizador de cine o cineasta debes saber muy bien qué tipo de contenidos le funciona a la audiencia. Catalina era huérfana, se casó muy joven, atravesó momentos difíciles como niña, su esposo le rompió el corazón al estar enamorado de otra mujer y todo esto fue real en su vida, en este aspecto no hay ficción en la serie. Sin embargo, la forma en la que hablaba, su estilo, todo eso está abierto a una interpretación artística. La serie revive momentos de la historia, pero finalmente es un relato que tiene elementos de construcción artística.

Durante el proceso de investigación para realizar esta producción usted encontró que el período más difícil de Catalina de Médici fue su trágica niñez y juventud, ¿o no?

Pienso que el hecho de ser huérfana, sin ningún lugar en el mundo, es un sitio retador para cualquiera, pero más para una persona de sus condiciones y características. Catalina de Médici siempre tuvo más y más dificultades.

¿Qué fue lo que más lo sorprendió de este personaje histórico?

Catalina de Médici, a pesar de los momentos difíciles de sus primeros años, pudo avanzar siempre sin mirar atrás. Ella logró salir de las adversidades, mejorando su posición y demostrando sus habilidades.

¿Cuál cree que es la diferencia entre esta versión de la historia de Catalina de Médici y otras producciones que se han realizado sobre este personaje? ¿Por qué el público debe preferir esta versión de la historia?

No sé cuáles serían las razones para que el público prefiera nuestra versión de Catalina de Médici, pero les puedo decir que se trata de un enfoque muy moderno. Es muy cercano a la realidad, a la personalidad de los verdaderos personajes, siendo igualmente muy contemporáneo y acercándose a la realidad de los problemas de muchas personas en la actualidad. Un corazón roto, el rechazo y las tragedias son cosas muy cercanas a la gente, aunque suceda en dos épocas tan diferentes.