“The Snoopy Show” regresa para una segunda temporada en Apple TV

Los fans de Peanuts de todo el mundo también podrán esperar dos nuevos especiales de Peanuts que llegarán pronto a Apple TV+, incluido “Snoopy Presents: It’s the Small Things, Charlie Brown,” un nuevo especial original para celebrar el Día de la Tierra con una canción original del cantautor estadounidense Ben Folds, el cual se estrenará el 15 de abril.

“Snoopy Presents: To Mom (and Dad), With Love” se lanzará el viernes 6 de mayo, justo a tiempo para el domingo del Día de la Madre.

También llegarán pronto a Apple TV+, a través de su asociación con WildBrain, títulos clásicos de Peanuts que incluyen “Charlie Brown’s All Stars!,” “You’re Not Elected, Charlie Brown,” “She’s a Good Skate, Charlie Brown,” “It’s Flashbeagle, Charlie Brown” y “Snoopy’s Reunion.” La colección de antología se estrenará el 4 de marzo en Apple TV+.

La creciente y galardonada lista de películas y series originales para niños y para toda la familia en Apple TV+ también incluye la recién estrenada y aclamada por la crítica “Súper Sorda”; “Fraggle Rock: Back to the Rock” y “Harriet the Spy” de The Jim Henson Company; “¡Hola Jack! The Kindness Show” de Jack McBrayer y Angela C. Santomero