¿Wolverine aparecerá en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”?

El Profesor Charles Xavier podría no ser el único de los X-Men que regresará en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Y es que nuevas informaciones aseguran que Wolverine también estará en la película protagonizada por Benedict Cumbebartch.

Aunque, por el momento, se desconoce si se trataría de una variante o si de su versión más clásica, Logan, lo único seguro según esta información es que no estará interpretado por Hugh Jackman ,que ha negado en repetidas ocasiones su regreso como el carismático X-Men.

Así lo ha señalado Joseph Deckelmeir, del medio Illuminerdi, quien a través de su cuenta en Twitter publicó un tuit en el que aseguraba que Wolverine hará su debut en el Universo Cinematográfico Marvel en la película dirigida por Sam Raimi.

Y es que, mucho se ha especulado con la posibilidad de que ambos personajes, tanto Charles Xavier como Logan, hicieran su debut en la cinta dirigida por Sam Raimi. Sobre todo, teniendo en cuenta que Jackman llevaba el mismo tiempo encarnando a Wolverine que el actor británico al Profesor X y ambos se despidieron de sus personajes en Logan, aclamado filme dirigido por James Mangod en 2017.

Y aunque el sueño de los fans marvelitas sea que tanto Stewart como Jackman retomen sus personajes, no sería de extrañar que ambos mutantes hicieran su debut en el UCM interpretados por otros actores. Hay que recordar que hace ya unos meses otras informaciones aseguraron que Marvel Studios planeaba un nuevo proyecto con Wolverine. Así, el filme protagonizado por Cumberbatch podría ser la opción idónea por Marvel Studios para presentar al nuevo mutante en el UCM.

No obstante, Stewart se llegó a reunir con Kevin Feige para hablar de su posible participación en la secuela de Doctor Strange. Y cuando se estrenó el adelanto, los fans parecían haber reconocido la característica voz con el acento británico de Patrick Stewart como el Profesor Charles Xavier en el adelanto del filme como uno de los aparentes miembros de los Iluminati.

Sin embargo, el intérprete señaló en una reciente entrevista que la gente llevaba mucho tiempo imitando su voz desde que iniciara su carrera en los escenarios hace ya, más de sesenta años. “No puedo hacerme responsable de eso”, afirmó Stewart en declaraciones a comicbook.com.

Aunque, no hay que olvidar que, pese al tímido desmentido de Stewart como el profesor Charles Xavier en la cinta de Sam Raimi, todo podría ser una mera estrategia para aumentar el hype entre el fandom, tal y como ya hicieron Andrew Garfield y Tobey Maguire tras que negaron reiteradamente su participación en Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa).

Mientras tanto, para averiguar si Patrick Stewart será o no nuevamente quien aparezca como el profesor Charles Xavier o, si Wolverine debutará en el Universo Cinematográfico Marvel, los fans deberán esperar al próximo 6 de mayo, cuando la secuela de Doctor Strange llegue a los cines.