“The Walking Dead” ya tiene fecha para el estreno de sus capítulos finales

"The Walking Dead" llega a su fin. Foto: Cortesía

La tercera parte de la temporada 11 llegará a AMC+ el próximo 2 de octubre y lo hará con un doble capítulo. En AMC se podrá ver solo un episodio. Las siguientes entregas se podrán ver en AMC+ los domingos una semana antes de su emisión en AMC.

Según la sinopsis del final, con las banderas de la Commonwealth izadas en Hilltop, Alexandria y Oceanside, no hay tiempo para diseñar estrategias para lo que está en camino. Es una carrera contrarreloj para mantenerse con vida y sacar a los que aún viven en la Commonwealth antes de que Hornsby (Josh Hamilton) pueda ejecutar su venganza. Dentro de la Commonwealth, el artículo de Connie (Lauren Ridloff) ha creado más caos de lo planeado.

Al exponer la corrupción de la gobernadora Milton (Laila Robbins), su esperanza de crear una vida mejor y más equitativa para los habitantes puede poner a todos en riesgo. Con la gran deuda que tiene el grupo y ningún otro lugar viable para vivir, simplemente irse nunca ha sido una opción. Pero si su próximo movimiento falla, quedarse tampoco será una opción dice la sinopsis de la entrega final.

La temporada 11 ha sumado un total de 24 episodios divididos en tres partes. Pese al final de The Walking Dead, el universo creado por Robert Kirkman seguirá vivo. AMC ya ha anunciado un spin-off de Maggie y Negan (Jeffrey Dean Morgan) titulado Isle of the Dead que seguirá las aventuras de los personajes en Nueva York. También está en marcha un spin-off de Daryl; una ficción titulada Tales of the Walking Dead; una trilogía de películas encabezadas por Rick Grimes (Andrew Lincoln) y una serie de Rick y Michonne (Danai Gurira).