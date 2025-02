“The Wild Robot” recibió nueve galardones en los premios Annie de animación

"Robot Salvaje" está nominada al Óscar a Mejor película de animación. Foto: DreamWorks

“The Wild Robot”, que se acababa de coronar como mejor película de animación en los Critics Choice Awards y los premios del Sindicato de Productores (PGA), recibió en esta ceremonia premios a Mejor película, Mejor animación de personajes, Mejor diseño de personajes y Mejor dirección, entre otros.

Dirigida por Chris Sanders “The Wild Robot” sigue la historia de un robot llamado Roz que naufraga en una isla en la que debe aprender a adaptarse a su nuevo entorno y donde comienza un vínculo con un ganso huérfano.

La película es una de las predilectas al Óscar en la categoría de animación junto a la también ganadora de la noche “Flow”, del director letón Gints Zilbalodis, que obtuvo dos premios, entre los que destaca el de Mejor película independiente.

La historia de un gato que intenta sobrevivir a una inundación se había coronado como la Mejor película animada de los Globos de Oro y es una de las aspirantes a la estatuilla de la Academia de Hollywood junto al filme de Sanders y “Memoir of a Snail”, “Inside Out 2″ y “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”.

Por su parte, la serie francoestadounidense “Arcane” fue la más galardonada de la noche en los apartados de televisión, triunfando en categorías como mejor animación de personajes, mejor dirección, mejor diseño de producción o mejores efectos visuales.

Asimismo, el español José Prats se coronó con el premio a Mejor película de un estudiante por el cortometraje animado “Adiós”, sobre un padre que tiene que afrontar la partida al extranjero de su hijo.

“Quise retratar los sentimientos de los que se quedan, ver a los que amas partir sin saber cuándo es que volverán, es igual de doloroso”, dijo Prats en un escrito al no poder estar presente en la gala.

Asimismo, al hispano Alberto Menache, quien ha trabajado en películas como “Spider-Man”, “Superman Returns” o “Avatar: The Way of Water”, se le concedió el premio Ub Iwerks por ser pionero de los efectos visuales, la animación y los videojuegos, entre otros aspectos.