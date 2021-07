“Thor 4: Love and Thunder”: Matt Damon confirma su papel en su regreso a Marvel

Mientras todas las miradas están puestas en la trama multiversal de Marvel, que arrancó tímidamente con WandaVisión, se ha desatado con Loki y que se expandirá con películas como Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en una galaxia muy, muy lejana el Dios del Trueno de Chris Hemsworth se prepara para regresar. Lo hará con su cuarta entrega, Thor: Love and Thunder, que también traerá de vuelta a viejos conocidos, como Natalie Portman... o Matt Damon.

La cuarta película de la saga estará dirigida de nuevo por Taika Waititi y que supondrá la transformación de Jane Foster en Mighty Thor, pero los detalles de cómo sucederá esto aún se mantienen en secreto. Lo que sí ha trascendido es el regreso de personajes como los Guardianes de la Galaxia (el Star-Lord de Chris Pratt, el Drax de Dave Bautista o la Nebula de Karen Gillan) o la Valkiria de Tessa Thompson.

Pero además de un poderoso grupo de héroes, que se enfrentará al villano encarnado por Christian Bale, Love and Thunder también estará lleno de cameos de grandes estrellas. Y es que además de Russell Crowe, que dará vida a Zeus, el filme contará con Melissa McCarthy, que encarnará a una versión falsa de Hela en la película en un teatrillo parecido al que ya apareció en Thor: Ragnarok y que de nuevo contará con Sam Neill (Odín), Luke Hemsworth (Thor) y Matt Damon, que repetirá su rol de falso Loki.

En declaraciones a ComicBook, Damon confirmó que volverá a interpretar su papel de falso Loki y señaló que “volverán esa broma” del teatrillo y “la mejorarán un poco”. “No sé si es secreto o no, aunque todo el mundo lo sabe. Fui allí a rodar. Creo que se dieron cuenta, porque los paparazzi nos sacaron fotos para que todos supieran lo que estábamos haciendo”, señaló.

Habrá que esperar hasta mayo del próximo año, cuando se estrene Thor: Love and Thunder, para comprobar cómo actualiza Waititi su teatrillo asgardiano con Damon, Neil y compañía.